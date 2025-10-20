Assine
VÍDEO IMPRESSIONANTE

Carro desgovernado "voa" na BR-262 e deixa três pessoas em estado grave

Acidente impressionante envolveu quatro veículos; entre as vítimas, há uma criança de dois anos

Wellington Barbosa
Melissa Souza
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/10/2025 11:58

Um carro desgovernado invadiu um posto de combustíveis e atingiu quatro veículos
Um acidente foi registrado na noite desse domingo (19/10) em um posto de combustíveis às margens da BR-262, em Juatuba (MG), na Região Central do estado. Um carro desgovernado “voou” e atingiu quatro veículos, ferindo gravemente três pessoas.

Imagens em redes sociais mostram o momento em que o automóvel entra em alta velocidade no posto, atinge os veículos estacionados e provoca destruição. 

O acidente ocorreu no km 372, sentido Belo Horizonte. A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Juatuba encontrou um homem inconsciente e em estado grave, que foi levado para o Hospital Regional de Betim (MG).

Segundo o Samu, outro homem, de 55 anos, estava consciente, mas confuso, apresentando traumatismo cranioencefálico (TCE) grave. Ele foi mobilizad para transporte e encaminhado ao pronto atendimento de Juatuba.

Uma criança de aproximadamente dois anos ficou presa às ferragens e também foi resgatada em estado grave. A Unidade de Suporte Avançado (USA) de Juatuba realizou o atendimento no local e encaminhou a menina ao Hospital Regional de Betim.

O Corpo de Bombeiros informou que, dos quatro veículos envolvidos, dois estavam estacionados e sem ocupantes no momento da batida. Os outros dois estavam em movimento. Em um deles havia apenas o motorista e no outro, uma família com quatro pessoas - um casal de idosos, um jovem e uma criança.

Equipes da USA de Itaúna (MG) deram apoio no resgate das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) controlaram o trânsito e isolaram a área. As causas do acidente ainda serão investigadas.

O acidente deixou três pessoas gravemente feridas, entre elas uma criança de dois anos
