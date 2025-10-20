Assine
overlay
Início Gerais
TÚNEL DA LAGOINHA

BH: suspeito de jogar tijolo que atingiu mulher dentro de carro é preso

A vítima estava no banco do passageiro do carro quando o bloco de concreto atravessou o teto solar e a atingiu

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
20/10/2025 18:20

compartilhe

SIGA
x
Um homem de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira (20/10), suspeito de ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atingiu e feriu uma mulher, de 38
Um homem de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira (20/10), suspeito de ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atingiu e feriu uma mulher, de 38 crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um homem de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira (20/10), suspeito de ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atravessou o teto solar de um carro e feriu uma mulher de 38 anos que estava no banco do passageiro. O caso ocorreu na manhã desse domingo (19/10). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito está em situação de rua e afirmou que jogou o bloco para se defender em uma discussão com outra pessoa em situação de rua. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova. A PMMG informou que a mulher estava em estado grave e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial. A corporação afirmou que haviam crianças no banco de trás do veículo. 

De acordo com o tenente-coronel Paulo Geovanny Thomaino Dell' Isola, militares do 16º batalhão localizaram o suspeito ao conversarem com outras pessoas em situação de rua e moradores da região onde o caso ocorreu. Segundo ele, as câmeras que haviam na área não estavam funcionando. 

O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova
O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova Reprodução

A partir das informações, a guarnição foi até uma casa na região que auxilia pessoas em situação de rua, especialmente dependentes químicos, de acordo com o tenente-coronel. No local, a PMMG descobriu que o suspeito havia feito um cadastro há uma semana para que, nesta segunda-feira (20/10), ele fosse acolhido. Dessa maneira, foi possível localizá-lo.

Segundo o tenente-coronel, o suspeito tem cerca de 30 passagens pela polícia, a maioria por dano e furto. Na última ocorrência registrada, ele teria colocado fogo em um veículo. 

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente bh morador-de-rua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay