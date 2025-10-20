BH: suspeito de jogar tijolo que atingiu mulher dentro de carro é preso

Um homem de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira (20/10), suspeito de ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atravessou o teto solar de um carro e feriu uma mulher de 38 anos que estava no banco do passageiro. O caso ocorreu na manhã desse domingo (19/10). De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o suspeito está em situação de rua e afirmou que jogou o bloco para se defender em uma discussão com outra pessoa em situação de rua.

O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova. A PMMG informou que a mulher estava em estado grave e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial. A corporação afirmou que haviam crianças no banco de trás do veículo.

De acordo com o tenente-coronel Paulo Geovanny Thomaino Dell' Isola, militares do 16º batalhão localizaram o suspeito ao conversarem com outras pessoas em situação de rua e moradores da região onde o caso ocorreu. Segundo ele, as câmeras que haviam na área não estavam funcionando.

A partir das informações, a guarnição foi até uma casa na região que auxilia pessoas em situação de rua, especialmente dependentes químicos, de acordo com o tenente-coronel. No local, a PMMG descobriu que o suspeito havia feito um cadastro há uma semana para que, nesta segunda-feira (20/10), ele fosse acolhido. Dessa maneira, foi possível localizá-lo.

Segundo o tenente-coronel, o suspeito tem cerca de 30 passagens pela polícia, a maioria por dano e furto. Na última ocorrência registrada, ele teria colocado fogo em um veículo.



