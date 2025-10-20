Concluído inquérito de pai que estuprou a filha

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Atentimento à Mulher (DEAM), de Contagem, está indiciando um idoso, de 63 anos, por estupro de vulnerável. A vítima é sua filha, de 29 anos. O inquérito foi concluído na última sexta-feira (17/10).

Segundo a delegada Teresa Damasceno, a vítima, de 29 anos, teria ingerido bebida alcoólica na comemoração de seu aniversário, em 8 de setembro, quando o suspeito foi preso em flagrante ao confessar ter tido relação sexual com a filha.

“Os fatos ocorreram na residência da vítima e do investigado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e após o crime a ofendida foi encaminhada para atendimento médico e o homem conduzido à delegacia. Ele teve a prisão em flagrante ratificada pela Central Estadual do Plantão Digital da PCMG e ficou preso preventivamente enquanto a investigação tramitava na DEAM em Contagem”, diz a delegada.

O inquérito, segundo a policial, tem 95 páginas. Foram ouvidos os militares que participaram da prisão em flagrante, o suspeito, a vítima e as testemunhas.

“O condutor, além de corroborar o relato da ocorrência, acrescentou que o investigado confessou ter tido conjunção carnal com a vítima, sua própria filha. Relatou, ainda, que a vítima lhe contou que havia consumido elevada quantidade de bebida alcoólica e que adormeceu. Em seguida, acordou com o pai em cima dela e ela sem as vestes íntimas”, diz a delegada Damasceno.

Ela detalha o acontecido. “O suspeito confessou a prática delitiva, alegando que a filha estava dormindo na cama dela e que teve relação sexual com ela. Já a vítima relatou que, no dia dos fatos, estava em sua comemoração de aniversário, mas que passou mal e seu namorado a deixou em casa. Disse que, como o quarto de seus pais era próximo ao banheiro, se deitou lá. Nesse momento, o pai estava na sala. Disse que “apagou” e acordou sem calcinha com o pai em cima dela.”