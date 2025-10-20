Assine
overlay
Início Gerais
ESTUPRO

Concluído inquérito de pai que estuprou a filha

A vítima tinha bebido e apagou. Acordou com o pai em cima dela

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
20/10/2025 15:43

compartilhe

SIGA
x
Idoso está preso, desde 8 de setembro, na DEAM de Contagem
Idoso está preso, desde 8 de setembro, na DEAM de Contagem crédito: PCMG

A Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Atentimento à Mulher (DEAM), de Contagem, está indiciando um idoso, de 63 anos, por estupro de vulnerável. A vítima é sua filha, de 29 anos.  O inquérito foi concluído na última sexta-feira (17/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo a delegada Teresa Damasceno, a vítima, de 29 anos, teria ingerido bebida alcoólica na comemoração de seu aniversário, em 8 de setembro, quando o suspeito foi preso em flagrante ao confessar ter tido relação sexual com a filha.

“Os fatos ocorreram na residência da vítima e do investigado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e após o crime a ofendida foi encaminhada para atendimento médico e o homem conduzido à delegacia. Ele teve a prisão em flagrante ratificada pela Central Estadual do Plantão Digital da PCMG e ficou preso preventivamente enquanto a investigação tramitava na DEAM em Contagem”, diz a delegada.

O inquérito, segundo a policial, tem 95 páginas. Foram ouvidos os militares que participaram da prisão em flagrante, o suspeito, a vítima e as testemunhas.

“O condutor, além de corroborar o relato da ocorrência, acrescentou que o investigado confessou ter tido conjunção carnal com a vítima, sua própria filha. Relatou, ainda, que a vítima lhe contou que havia consumido elevada quantidade de bebida alcoólica e que adormeceu. Em seguida, acordou com o pai em cima dela e ela sem as vestes íntimas”, diz a delegada Damasceno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ela detalha o acontecido. “O suspeito confessou a prática delitiva, alegando que a filha estava dormindo na cama dela e que teve relação sexual com ela. Já a vítima relatou que, no dia dos fatos, estava em sua comemoração de aniversário, mas que passou mal e seu namorado a deixou em casa. Disse que, como o quarto de seus pais era próximo ao banheiro, se deitou lá. Nesse momento, o pai estava na sala. Disse que “apagou” e acordou sem calcinha com o pai em cima dela.”

Tópicos relacionados:

estupro filha pai

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay