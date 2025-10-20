Procon-MG multa agência de banco em R$ 12 mil
Entre as infrações estava a ausência de cabines individuais, divisórias ou biombos nos caixas eletrônicos da agência bancária
Uma agência do Banco Bradesco, em São João da Ponte, no Norte de Minas Gerais, foi multada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), órgão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por violação a direitos do consumidor. De acordo com o órgão, o valor da multa foi de R$ 12 mil.
A investigação, conduzida pela Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do município, detalhou as violações. Dentre elas estava o descumprimento do tempo máximo de espera nas filas de atendimento, que deve ser de até 20 minutos - sendo 15 minutos previstos em lei, mais cinco de tolerância -, e a ausência de cabines individuais, divisórias ou biombos nos caixas eletrônicos, o que pode comprometer a privacidade e segurança dos clientes.
O fornecedor, em sua defesa, afirmou que o tempo de espera na agência está sendo regularmente cumprido. Porém, no dia da fiscalização, houve uma situação excepcional, devido ao grande fluxo de clientes, por ser o quinto dia útil do mês.
A defesa ainda sustentou que a agência adota medidas para reduzir o tempo de espera, como a presença de funcionários para pré-atendimento e a disponibilização de totens para emissão de senhas. Ao Procon-MPMG, ainda informou que, após o auto de infração, documento formal que inicia um processo administrativo, iniciou providências para a instalação de biombos no local. Por fim, apresentou fundamentos jurídicos para solicitar a reconsideração da autuação.
De acordo com o órgão, os argumentos invocaram os princípios de razoabilidade de proporcionalidade e defenderam que o tempo de atendimento não poderia ser rigidamente regulamentado por legislação.
Além das práticas irregulares, o Procon-MPMG afirmou que o fornecedor recusou firmar acordos que preveem corrigir um descumprimento, buscando evitar um processo judicial, e, por isso, aplicou a multa.
O Estado de Minas entrou em contato com o Banco Bradesco, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata