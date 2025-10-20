Assine
overlay
Início Gerais
JULGAMENTO

Mãe impedida de participar do batizado do filho deverá ser indenizada

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve decisão da primeira instância que condenou ex-companheiro da mulher, pai da criança, por danos morais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
20/10/2025 17:29

compartilhe

SIGA
x
Malhete, imagem ilustrativa
Pai da criança argumentou que ex-companheira se mudou para o interior de São Paulo e cerimônia aconteceu durante pandemia da COVID-19 crédito: Pixabay / Reprodução

Uma mãe que foi impedida de participar da cerimônia de batismo do próprio filho deverá ser indenizada por danos morais pelo ex-companheiro. A decisão é do 1º Núcleo de Justiça Cível Especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que manteve a decisão da primeira instância. A mulher deverá receber R$ 5 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com os autos do processo, a mãe da criança alegou que foi excluída pelo ex-marido e pai da criança do batizado. Após a vitória da mulher na primeira audiência, o homem recorreu e argumentou que a celebração religiosa foi acordada entre o então casal, quando ainda viviam juntos. No entanto, a mulher enfrentou problemas de saúde mental e se mudou para o interior de São Paulo.

Leia Mais

Após a mudança, o pai passou a exercer sozinho a guarda da criança. De acordo com ele, durante o afastamento os conflitos tiveram uma escala e a convivência e a comunicação entre os dois, mesmo por meio de mensagens e telefonemas, se tornou inviável.

O genitor ainda sustentou que a cerimônia foi realizada durante a pandemia da COVID-19 e, por isso, contou com poucos convidados. Ele afirmou que não teve a intenção de vedar a presença da mãe do filho.

Ao juiz, a mãe da criança diz que se sentiu profundamente abalada. Ela ainda afirmou que como católica praticante, considerava o batizado se tratar de um momento representativo na vida do filho.

Relevância emocional

Em sua decisão, o relato do recurso, juiz Élito Batista de Almeida, avaliou que o batizado na igreja católica é dotado de relevância simbólica e emocional, por ocorrer uma única vez e não poder ser repetido. Desta forma, no entendimento do magistrado, a exclusão de um dos pais, mesmo que conduzida sem dolo, fere direitos da personalidade. 

Ainda segundo o magistrado, não havia nos autos provas de que o pai tenha tentado deixar a ex-companheira ciente do evento. Além disso, testemunhas informaram, em contrapartida, que houve mudança nos padrinhos inicialmente definidos.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, ficou mantida a condenação. Os desembargadores Alexandre Victor de Carvalho e Alexandre Santiago aderiram ao voto do relator.

Tópicos relacionados:

batizado minas-gerais tjmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay