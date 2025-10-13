Estudante será indenizado por descobrir pelo jornal que curso seria fechado

Um estudante de Radiologia será indenizado por um grupo educacional que suspendeu as atividades em Belo Horizonte sem comunicação adequada. A 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação e reduziu a indenização por danos morais de R$ 15 mil para R$ 8 mil.

O universitário firmou contrato com a Faculdade Uninassau no início de 2022 e, em junho de 2023, faltando três semestres para a formatura, descobriu por meio de reportagem na imprensa que o curso seria interrompido. A instituição indicou escolas parceiras para alunos que desejassem continuar os estudos, mas o estudante alegou que a alternativa não oferecia aulas presenciais, prejudicando sua formação acadêmica.

A Ser Educacional, responsável pela Uninassau, afirmou que divulgou comunicado público sobre o fechamento do campus, justificando a medida como realinhamento estratégico devido à “inviabilidade econômica” e à necessidade de melhorias no espaço físico. A empresa também apontou instituições parceiras que manteriam mensalidade e carga horária para os alunos.

Em primeira instância, a faculdade foi condenada a pagar R$ 15 mil por danos morais, valor posteriormente reduzido pelo TJMG. O relator do caso, desembargador Cavalcante Motta, destacou que “embora dotada de autonomia universitária, as instituições de ensino não podem lesar seus alunos” e que a faculdade não adotou medidas eficientes para minimizar os prejuízos. Segundo ele, “aquele que se matricula em uma instituição de ensino com a intenção de fazer um curso técnico ou superior tem a expectativa de que o curso será oferecido em sua totalidade”.

O valor da indenização foi ajustado para R$ 8 mil, considerando jurisprudência de casos semelhantes e a condição econômica da empresa. Os desembargadores Jaqueline Calábria Albuquerque e Octávio de Almeida Neves acompanharam o voto do relator.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos