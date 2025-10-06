Grande BH: dinheiro de indenização pode ter sido causa de assassinato

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi preso em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (6/10), o principal suspeito de assassinar o bancário Vinícius Martins dos Santos, de 43 anos, cujo corpo foi encontrado em uma mata, próximo a João Monlevade, na Região Central de Minas. Vinicius era morador do Riacho das Pedras, em Contagem, também na Grande BH.

A Polícia Civil trabalha com uma hipótese levantada pela família de Vinicius, de que ele teria sido morte em função de uma indenização recebida do banco onde trabalhava.

Segundo a hipótese da família, uma empresa prestadora de serviços estaria por trás do crime; ela teria ficado sabendo do acordo entre o banco e Vinicius.

O homem preso teria confessado o crime e admitiu que teria contado com a ajuda de comparsas. Mas não deu mais detalhes sobre quem seriam esses comparsas.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, o corpo de Vinicius tinha sinais de violência. Além disso, estava com as mãos e pés amarrados, e ele estava vestido, apenas, com uma cueca. O homem havia desaparecido na última sexta-feira (3/10).

Segundo informações da perícia, Vinicius tinha a boca tapada por uma mordaça e uma corda em volta do pescoço, o que indica que ele teria sido estrangulado. Não havia documentos junto ao corpo.

A identificação do corpo foi feita pelo cruzamento de informações da Delegacia Especializada em Localização de Pessoas Desaparecidas da Polícia Civil.

Os policiais conseguiram, ainda, imagens de uma câmera de segurança de uma empresa próxima ao local onde o corpo foi encontrado, que mostram o carro da vítima passando. Tais imagens ajudaram na identificação e prisão do suspeito do crime.

