LUTO

Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária

Cabo Vinícius de Castro Lima foi executado durante tentativa de assalto, nessa terça-feira (21), no Barreiro

Clara Mariz
Ana Luiza Soares
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
22/10/2025 14:13 - atualizado em 22/10/2025 14:22

Policial morto em BH será enterrado na tarde desta quarta-feira (22/10)
Policial morto em BH será enterrado na tarde desta quarta-feira (22/10) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Amigos e familiares do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Vinícius de Castro Lima, morto durante um assalto a uma concessionária de veículos no bairro Tirol, no Barreiro, em Belo Horizonte, realizaram um cortejo pelas ruas da cidade. O corpo será velado e sepultado nesta quarta-feira (22/10). Um cortejo de viaturas levou o corpo para o Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital.

Imagens registradas em vídeo mostram o cortejo de viaturas passando pela Avenida Amazonas, e por vias do bairro Nova Cintra, na Região Oeste. Nos registros é possível ver uma fila extensa de veículos e grande quantidade de carros da PM.

O policial foi assassinado a tiros na tarde dessa terça-feira (21/10) durante um assalto no estabelecimento. Ele levou nove disparos, sendo cinco na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna.

De acordo com a Polícia Militar, os autores chegaram em uma motocicleta vermelha. Imagens de câmeras de segurança mostram que ambos usavam capacetes e o garupa empunhava uma arma de fogo. O cabo foi surpreendido pelos criminosos no momento em que entregava a chave de um carro ao amigo.

O dono da loja e o amigo da vítima tentaram fugir, mas o policial foi alvejado e morreu no local. Os disparos atingiram também três veículos da concessionária. A arma do militar não foi encontrada, e a polícia acredita que tenha sido levada pelos assaltantes.

Um dos suspeitos foi preso em Betim (MG). A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem as investigações para localizar o segundo envolvido no crime.

