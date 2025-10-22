Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Amigos e familiares do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Vinícius de Castro Lima, morto durante um assalto a uma concessionária de veículos no bairro Tirol, no Barreiro, em Belo Horizonte, realizaram um cortejo pelas ruas da cidade. O corpo será velado e sepultado nesta quarta-feira (22/10). Um cortejo de viaturas levou o corpo para o Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital.

Imagens registradas em vídeo mostram o cortejo de viaturas passando pela Avenida Amazonas, e por vias do bairro Nova Cintra, na Região Oeste. Nos registros é possível ver uma fila extensa de veículos e grande quantidade de carros da PM.

O policial foi assassinado a tiros na tarde dessa terça-feira (21/10) durante um assalto no estabelecimento. Ele levou nove disparos, sendo cinco na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna.

De acordo com a Polícia Militar, os autores chegaram em uma motocicleta vermelha. Imagens de câmeras de segurança mostram que ambos usavam capacetes e o garupa empunhava uma arma de fogo. O cabo foi surpreendido pelos criminosos no momento em que entregava a chave de um carro ao amigo.

O dono da loja e o amigo da vítima tentaram fugir, mas o policial foi alvejado e morreu no local. Os disparos atingiram também três veículos da concessionária. A arma do militar não foi encontrada, e a polícia acredita que tenha sido levada pelos assaltantes.

Um dos suspeitos foi preso em Betim (MG). A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem as investigações para localizar o segundo envolvido no crime.