ACERTO DE CONTAS

Vídeo flagra execução de homem em frente a academia de BH

Nathan Kellerson, de 34 anos, foi morto com mais de 15 tiros; crime tem ligação com disputa do tráfico, segundo a PM

Wellington Barbosa
Jair Amaral
22/10/2025 10:22

Câmeras de segurança gravaram o momento que o homem foi executado em frente a uma academia de BH
Câmeras de segurança gravaram o momento que o homem foi executado em frente a uma academia de BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que Nathan Kellerson de Souza, de 34 anos, foi executado com mais de 15 tiros na manhã desta quarta-feira (22/10), em frente a uma academia, no bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

As imagens mostram um homem sentado no banco do carona de um Fiat Fiorino branco. Assim que Nathan passa em frente à academia, o atirador dispara tiros à queima-roupa, sem dar chance de defesa à vítima. 

De acordo com a Polícia Militar (PM), Nathan era o principal suspeito de um homicídio ocorrido há cerca de 15 dias em um posto de combustíveis na Avenida Teresa Cristina, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital.

O Fiat Fiorino utilizado no crime já foi identificado, mas o proprietário afirmou que havia alugado o veículo para o suspeito e não sabia do envolvimento no assassinato. Ainda segundo a PM, o crime está relacionado à guerra entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes, um dos principais pontos de conflito da capital mineira.

Militares do 16º Batalhão da PM isolaram a área e acionaram a perícia e o rabecão da Polícia Civil, para o trabalho técnico de coleta de vestígios e a remoção do corpo. As circunstâncias exatas e a motivação do crime ainda serão apuradas pela Polícia Civil, que analisa as imagens da câmera de segurança para identificar o autor e os envolvidos na execução.

Tópicos relacionados:

academia bh executado homicidio pm policia-civil video

