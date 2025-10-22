Vingança é a principal suspeita para assassinato em frente à academia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Vingança. Essa é a principal suspeita do assassinato de Nathan Kellerson Souza, de 34 anos, morto com oito tiros, na cabeça e no peito, na manhã desta quarta-feira (22/10), quando chegava para se exercitar numa academia de ginástica da Rua Conselheiro Lafaiete, no Bairro Sagrada Família.

Eram 5h37, quando a recepcionista da academia, que pediu para não ser identificada, iniciava o dia de trabalho. Depois de abrir a academia, ela foi para trás do balcão, como faz normalmente. De repente, tiros. Nathan cai, ensanguentado, bem em frente à porta de entrada da academia.

Nervosa, ela ligou para o chefe, que se encarregou de chamar a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram em uma viatura, certificaram-se de que a vítima, Nathan, estava morto e acionaram a perícia da Polícia Civil. A recepcionista, com uma crise nervosa, foi liberada de seu trabalho.

Segundo informações dos policiais militares, Nathan chegou à academia e estacionou a alguns metros da entrada. Estava num Fiat Toro. Desceu do carro e olhou para os lados, um hábito que tinha, e se dirigiu para a academia. Bem próximo da porta, estava um Fiat Fiorino branco. Assim que ele passou pelo veículo, um homem desceu e atirou nele.

Foram 13 disparos, segundo a perícia, sendo que oito atingiram Nathan, que tombou morto. Em seguida, o atirador retornou ao Fiorino e deixou o local.

Suspeita

Nathan é suspeito, segundo a PM, de ter participado do assassinato de Richard André Bibiano, de 46 anos, conhecido por “Índio”, assassinado a tiros quando abastecia o carro dele em um posto de combustíveis no bairro Padre Eustáquio, na tarde de 6 de outubro último.

Esse crime foi presenciado pelo filho da vítima, que estava no balcão de uma lanchonete próxima, de onde assistiu tudo: um homem se aproximando do carro do pai e efetuando os disparos. Foram 19 tiros. Nem todos atingiram a vítima, que morreu com ferimentos na cabeça e no tórax.

“Índio” tinha envolvimento com o tráfico de drogas e era condenado. Ele foi julgado e preso, sendo transferido para um presídio, em 2009. Em 2022, foi beneficiado com prisão domiciliar, sem o uso de tornezeleira, por bom comportamento.

Tanto Nathan quanto “Índio” moravam na Pedreira Prado Lopes e tinham envolvimento com o tráfico de drogas no local, de acordo com a polícia.

Um irmão de Nathan, também envolvido com tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar, morreu assassinado, há alguns meses.