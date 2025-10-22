Assine
DESPEDIDA

BH: policial morto em concessionária será enterrado nesta quarta (22/10)

Cabo Vinícius de Castro Lima, assassinado durante tentativa de assalto, será sepultado em Contagem

22/10/2025 09:56

Policial morto em BH será enterrado na tarde desta quarta-feira (22/10), em Contagem
Policial morto em BH será enterrado na tarde desta quarta-feira (22/10), em Contagem

O cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Vinícius de Castro Lima, morto durante um assalto a uma concessionária de veículos no bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), será velado e sepultado nesta quarta-feira (22/10), no Cemitério Parque Renascer, em Contagem (MG), na Região Metropolitana da capital.

O velório está marcado para 13h, na Capela 3, e o sepultamento está previsto para ocorrer às 17h. O militar era lotado no 39º Batalhão da PMMG, estava de folga no momento do crime e havia ido visitar um amigo, dono da concessionária.

Vinícius de Castro Lima era casado, pai de um filho e formado em Direito, com pós-graduação em Ciências Criminais. Em profundo abalo, a esposa do policial foi amparada por colegas de farda depois de ver o corpo do cabo na cena do crime.

O crime

Familiares aguardam a retirada do corpo do policial militar
Familiares aguardam a retirada do corpo do policial militar

O policial foi assassinado a tiros na tarde dessa terça-feira (21/10) durante um assalto no estabelecimento. Ele levou nove disparos, sendo cinco na cabeça, dois nos ombros e um em cada perna.

De acordo com a Polícia Militar, os autores chegaram em uma motocicleta vermelha. Imagens de câmeras de segurança mostram que ambos usavam capacetes e o garupa empunhava uma arma de fogo. O cabo foi surpreendido pelos criminosos no momento em que entregava a chave de um carro ao amigo.

O dono da loja e o amigo da vítima tentaram fugir, mas o policial foi alvejado e morreu no local. Os disparos atingiram também três veículos da concessionária. A arma do militar não foi encontrada, e a polícia acredita que tenha sido levada pelos assaltantes.

Prisão do suspeito

Horas após o crime, um dos suspeitos foi preso em Betim (MG). Ele foi localizado dentro de um Fiat Idea vermelho furtado, com placas clonadas, na BR-381, após ser rastreado pelo helicóptero Arcanjo da PM.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, munições, celulares roubados e documentos falsos. O homem confessou participação no assassinato e foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil.

A Polícia Militar e a Polícia Civil seguem as investigações para localizar o segundo envolvido no crime.

