BH: homem executado em academia pode ter matado outro em posto de gasolina

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Nathan Kellerson de Souza, de 34 anos, foi executado com mais de 15 tiros na porta de uma academia na manhã desta quarta-feira (22/10), no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte (MG). A principal suspeita da Polícia Militar é de que o crime esteja relacionado à guerra do tráfico na Pedreira Prado Lopes.

Segundo os militares, a vítima pode ter envolvimento em outra execução ocorrida no início de outubro, quando um homem de 46 anos foi morto a tiros em um posto de gasolina na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital.

Na ocasião, o filho da vítima presenciou o crime. Ele contou que havia combinado de se encontrar com o pai em uma locadora de veículos próxima. Enquanto aguardava no balcão, a vítima viu um homem armado se aproximar e correu para fora do estabelecimento. O pai foi atingido por tiros nas costas e na cabeça. A perícia da Polícia Civil recolheu 19 cápsulas de munição no local. Um dos disparos atingiu um carro da locadora. A vítima tinha histórico de envolvimento com o tráfico na Pedreira Prado Lopes.

No crime desta quarta-feira, imagens de câmeras de segurança mostram um homem no banco do carona de um Fiat Fiorino, aguardando a passagem de Nathan. Assim que ele se aproximou, o suspeito disparou diversas vezes. A PM informou que o Fiorino já foi identificado, mas o dono disse que havia alugado o veículo para o suspeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



As investigações apontam que as duas mortes estão ligadas à disputa pelo tráfico na região. Militares do 16º Batalhão isolaram a área e acionaram a perícia e o rabecão. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que investiga as circunstâncias, motivação e a autoria do homicídio.

"A perícia oficial deslocou ao local do crime, onde realizou a coleta de vestígios e informações para subsidiar a investigação. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para ser submetido a exames. A ocorrência encontra-se em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia", afirmam em nota.