BH: homem executado em academia pode ter matado outro em posto de gasolina
Polícia suspeita de ligação entre as duas execuções, motivadas por guerra do tráfico na Pedreira Prado Lopes
Nathan Kellerson de Souza, de 34 anos, foi executado com mais de 15 tiros na porta de uma academia na manhã desta quarta-feira (22/10), no Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte (MG). A principal suspeita da Polícia Militar é de que o crime esteja relacionado à guerra do tráfico na Pedreira Prado Lopes.
Segundo os militares, a vítima pode ter envolvimento em outra execução ocorrida no início de outubro, quando um homem de 46 anos foi morto a tiros em um posto de gasolina na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital.
Na ocasião, o filho da vítima presenciou o crime. Ele contou que havia combinado de se encontrar com o pai em uma locadora de veículos próxima. Enquanto aguardava no balcão, a vítima viu um homem armado se aproximar e correu para fora do estabelecimento. O pai foi atingido por tiros nas costas e na cabeça. A perícia da Polícia Civil recolheu 19 cápsulas de munição no local. Um dos disparos atingiu um carro da locadora. A vítima tinha histórico de envolvimento com o tráfico na Pedreira Prado Lopes.
No crime desta quarta-feira, imagens de câmeras de segurança mostram um homem no banco do carona de um Fiat Fiorino, aguardando a passagem de Nathan. Assim que ele se aproximou, o suspeito disparou diversas vezes. A PM informou que o Fiorino já foi identificado, mas o dono disse que havia alugado o veículo para o suspeito.
As investigações apontam que as duas mortes estão ligadas à disputa pelo tráfico na região. Militares do 16º Batalhão isolaram a área e acionaram a perícia e o rabecão. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que investiga as circunstâncias, motivação e a autoria do homicídio.
"A perícia oficial deslocou ao local do crime, onde realizou a coleta de vestígios e informações para subsidiar a investigação. Em seguida, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para ser submetido a exames. A ocorrência encontra-se em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia", afirmam em nota.