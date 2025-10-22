Homem é assassinado em frente a academia no Sagrada Família, em BH

Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (22/10) em frente à academia Pratique, localizada na Rua Conselheiro Lafaiete, no bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar (PM), a identidade da vítima ainda não foi confirmada. O homem foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu em frente ao estabelecimento.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Militares do 16º Batalhão da PM isolaram a área e acionaram a perícia e o rabecão da Polícia Civil para o trabalho de investigação e remoção do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Matéria em atualização