HOMICÍDIO

Homem é assassinado em frente a academia no Sagrada Família, em BH

Vítima foi baleada na porta de academia; autoria e motivação ainda são desconhecidas

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
22/10/2025 08:17 - atualizado em 22/10/2025 09:33

Homem foi executado em frente a uma academia no Sagrada Família em BH
Homem foi executado em frente a uma academia no Sagrada Família em BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (22/10) em frente à academia Pratique, localizada na Rua Conselheiro Lafaiete, no bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar (PM), a identidade da vítima ainda não foi confirmada. O homem foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu em frente ao estabelecimento.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Militares do 16º Batalhão da PM isolaram a área e acionaram a perícia e o rabecão da Polícia Civil para o trabalho de investigação e remoção do corpo.

Matéria em atualização

