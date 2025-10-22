SES descarta intoxicação por metanol como causa de morte no Sul de Minas

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, nesta quarta-feira (22/10), que a morte de um homem de 48 anos em Itajubá, no Sul de Minas, não foi causada por intoxicação por metanol. O caso estava sob investigação desde a semana passada.

A pasta afirmou que o exame realizado pelo Laboratório de Toxicologia do Instituto Médico-Legal da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou resultado negativo para metanol e ácido fórmico (metabólito do metanol) na amostra de urina analisada.

O homem morreu na terça-feira 14 de outubro. De acordo com a SES-MG, ele havia feito “uso abusivo” de bebida alcoólica no domingo 12 de outubro. O homem apresentou um quadro de acidose metabólica refratária, quando o sangue se torna excessivamente ácido e não consegue ser corrigido por tratamentos convencionais. O paciente foi internado mas o quadro evoluiu para óbito.

“Até o momento, não há indício de contaminação por produto adulterado nem risco coletivo relacionado ao comércio local”, afirmou a pasta da saúde.

Casos descartados

Em Minas Gerais, a Secretária de Saúde já descartou três outros casos suspeitos de intoxicação com base em exames laboratoriais que não identificaram a presença de metanol e/ou ácido fórmico no sangue dos pacientes. Com os resultados emitidos sobre a morte em Itajubá, o total de casos descartados chega a quatro. São eles:

Belo Horizonte (mulher, 48 anos);

Poços de Caldas (homem, 25 anos)

Açucena (homem, 27 anos); evoluiu para óbito em Ipatinga

Itajubá (homem, 48 anos)

Também houve uma notificação em Sabará (MG), Grande BH, mas a SES-MG informa que foi descartada por não cumprir os critérios de suspeição, depois do caso ser analisado entre o médico assistente, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) e a equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs-Minas).

A SES-MG alerta a população sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa e orienta que, diante de sintomas suspeitos, os pacientes procurem imediatamente atendimento médico. Todos os casos devem ser comunicados ao CIATox/MG, que fornecerá orientações clínicas e fará a notificação imediatamente ao Cievs-Minas.

Segundo a pasta da saúde, o CIATox/MG permanece disponível 24 horas por dia para orientação técnica e assistência em casos de intoxicação, reforçando seu papel como referência estadual em toxicologia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sintomas de intoxicação por metanol

A SES-MG informa que são sintomas de intoxicação por ingestão de metanol: náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia (geralmente de forte intensidade), confusão, vertigem, perda de visão, borramento visual. Os sintomas persistem ou se agravam entre 6 e 72 horas depois da ingestão de bebida destilada adulterada.