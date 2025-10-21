Operação da Polícia Civil e IMA flagra mais bebida adulterada

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Bebidas alcoólicas proibidas e irregulares foram apreendidas numa distribuidora do Bairro Castelo, na região da Pampulha, região norte de Belo Horizonte (MG), em consequência de uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), na última quinta-feira (16/10).

A operação foi montada pelo IMA, e contou com a participação da 1ª Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (1ª Deccor). Foram identificadas quatro garrafas de bebidas cuja comercialização é proibida no Brasil, e duas vendidas de forma irregular, sem a devida autorização de importação. No total, sete garrafas foram apreendidas.

Na fiscalização, os policiais também localizaram diversas garrafas vazias de bebidas destiladas, que foram inutilizadas para impedir o reaproveitamento em envases falsificados, prática que representa risco à saúde pública.

O proprietário da distribuidora disse aos policiais, que as bebidas já estavam no estabelecimento quando ele comprou o bar.

O objetivo da investigação agora é apurar a responsabilidade do investigado e dos funcionários. Eles poderão responder pelos crimes de contrabando e descaminho, cujas penas somadas podem chegar a nove anos de prisão.