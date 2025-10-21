Assine
overlay
Início Gerais
BEBIDAS

Operação da Polícia Civil e IMA flagra mais bebida adulterada

O flagrante foi registrado numa distribuidora do Bairro Castelo, na região da Pampulha

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/10/2025 13:38

compartilhe

SIGA
x
Proprietário de distribuidora alega que bebidas já estavam no estabelecimento quando ele o comprou
Proprietário de distribuidora alega que bebidas já estavam no estabelecimento quando ele o comprou crédito: PCMG

Bebidas alcoólicas proibidas e irregulares foram apreendidas numa distribuidora do Bairro Castelo, na região da Pampulha, região norte de Belo Horizonte (MG), em consequência de uma operação conjunta entre a Polícia Civil e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), na última quinta-feira (16/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação foi montada pelo IMA, e contou com a participação da 1ª Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (1ª Deccor). Foram identificadas quatro garrafas de bebidas cuja comercialização é proibida no Brasil, e duas vendidas de forma irregular, sem a devida autorização de importação. No total, sete garrafas foram apreendidas. 

Leia Mais

Na fiscalização, os policiais também localizaram diversas garrafas vazias de bebidas destiladas, que foram inutilizadas para impedir o reaproveitamento em envases falsificados, prática que representa risco à saúde pública. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O proprietário da distribuidora disse aos policiais, que as bebidas já estavam no estabelecimento quando ele comprou o bar.

O objetivo da investigação agora é apurar a responsabilidade do investigado e dos funcionários. Eles poderão responder pelos crimes de contrabando e descaminho, cujas penas somadas podem chegar a nove anos de prisão.

Tópicos relacionados:

bebidas-alcoolicas bh operacao policia saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay