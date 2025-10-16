Assine
BEBIDA CLANDESTINA

Polícia Civil estoura produção irregular de cachaça em Minas

O fato ocorreu em Capim Branco, na Região Central, e policiais chegaram até o local graças a uma denúncia anônima. Grande quantidade da bebida foi apreendida

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
16/10/2025 14:52

Policiais chegaram à fábrica clandestina depois de uma denúncia anônima
Policiais chegaram à fábrica clandestina em Capim Branco depois de uma denúncia anônima crédito: PCMG

A Polícia Civil fechou mais um alambique irregular de produção de cachaça em Minas nesta quarta-feira (15/10). Dessa vez aconteceu em Capim Branco, na Região Central, e faz parte do combate à produção e comercialização irregular de bebidas alcoólicas.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Matozinhos e resultou na prisão em flagrante de três homens, de 41, 44 e 74 anos, além da apreensão de grande quantidade de bebida irregular e materiais de envase.

A investigação teve início após uma denúncia anônima, feita através do Disque Denúncia Unificado (DDU), dando conta da fabricação e envase de bebidas alcoólicas sem autorização sanitária.

Os policiais seguiram, então, de Matozinhos para Capim Branco, onde localizaram uma estrutura improvisada utilizada para produção e armazenamento de cachaça, em condições precárias de higiene e sem licença.

Foram apreendidos cerca de 500 litros de cachaça, 18 vasilhames de armazenamento, centenas de garrafas vazias, dois veículos, rótulos falsificados e documentos diversos.

Todo o material apreendido foi recolhido pela Vigilância Sanitária Municipal para providenciar o descarte adequado.

Os policiais descobriram, também, uma segunda unidade de produção de cachaça ilegal nas proximidades do primeiro local. Lá, garrafas eram lavadas de forma irregular para reutilização. No momento da ação, uma mulher foi autuada por desobediência.

A ação teve a participação da Vigilância Sanitária municipal e da perícia técnica da Polícia Civil.

