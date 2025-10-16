Polícia Civil estoura produção irregular de cachaça em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil fechou mais um alambique irregular de produção de cachaça em Minas nesta quarta-feira (15/10). Dessa vez aconteceu em Capim Branco, na Região Central, e faz parte do combate à produção e comercialização irregular de bebidas alcoólicas.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Civil de Matozinhos e resultou na prisão em flagrante de três homens, de 41, 44 e 74 anos, além da apreensão de grande quantidade de bebida irregular e materiais de envase.

A investigação teve início após uma denúncia anônima, feita através do Disque Denúncia Unificado (DDU), dando conta da fabricação e envase de bebidas alcoólicas sem autorização sanitária.

Os policiais seguiram, então, de Matozinhos para Capim Branco, onde localizaram uma estrutura improvisada utilizada para produção e armazenamento de cachaça, em condições precárias de higiene e sem licença.

Foram apreendidos cerca de 500 litros de cachaça, 18 vasilhames de armazenamento, centenas de garrafas vazias, dois veículos, rótulos falsificados e documentos diversos.

Todo o material apreendido foi recolhido pela Vigilância Sanitária Municipal para providenciar o descarte adequado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os policiais descobriram, também, uma segunda unidade de produção de cachaça ilegal nas proximidades do primeiro local. Lá, garrafas eram lavadas de forma irregular para reutilização. No momento da ação, uma mulher foi autuada por desobediência.

A ação teve a participação da Vigilância Sanitária municipal e da perícia técnica da Polícia Civil.