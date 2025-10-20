Assine
FALSIFICAÇÃO DE BEBIDAS

Bar era fachada para fábrica clandestina de bebidas

Descoberta foi feita em operação conjunta da PM com Vigilância Sanitária de GV, fiscais tributários e Comissários da Infância e Juventude

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
20/10/2025 12:46

Garrafas com Whisky, Vodca e Gin falsificadas foram encontradas no bar de GV
Garrafas com Whisky, Vodca e Gin falsificadas foram encontradas no bar de GV crédito: PMMG

Mais uma grande apreensão de bebidas falsificadas foi feita neste fim de semana, pela Polícia Militar, desta vez em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, e que resultou na prisão de dois integrantes de uma quadrilha especializada na adulteração de bebidas. 

Além das bebidas, a Operação Revoada apreendeu garrafas com lacres adulterados e gelos saborizados sem procedência.

A operação mobilizou conjuntamente PM, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal de Governador Valadares, fiscais tributários e Comissários da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que estiveram no bar Revoada, que era onde estava o material falsificado.

O bar é conhecido no meio policial por ser ponto de encontro de usuários e traficantes de drogas, conforme informações e registros anteriores.

Durante a fiscalização, foi constatada a comercialização de diversas bebidas alcoólicas adulteradas no interior do estabelecimento. No depósito do bar, descobriu-se que lá funcionava uma fábrica clandestina de gelo saborizado.

Havia grande quantidade de bebidas alcoólicas falsificadas, além de materiais e instrumentos utilizados para adulteração, tais como garrafas vazias, tampas, rótulos e lacres falsificados.

As evidências, segundo a PM, comprovam o crime de falsificação e adulteração de bebidas alcóolicas, decumprindo normas sanitárias e penais vigentes.

Menores

Além da adulteração de bebidas, na vistoria, os comissários da Infância e Juventude constataram a presença de vários adolescentes frequentando o ambiente, além da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, configurando infração penal.

O bar e a fábrica clandestina foram interditados pela Vigilância Sanitária, sendo todo o material ilícito apreendido e encaminhado à perícia técnica.

Os proprietários dos estabelecimentos um homem de 28 anos e uma mulher de 27 anos, foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil (DEPOL).

Material apreendido

  • 4 garrafas whisky Johnnie Walker
  • 2 garrafas Whisky Ballantines blend
  • 4 garrafas White Horse Blended scotch
  • 1 garrafa Johnnie Walker blue label
  • 1 garrafa Vodka Absolut 1,75 l
  • 1 garrafa Beefeater gin
  • Diversas caixas com garrafas de Whisky vazias, prontas para serem abastecidas

