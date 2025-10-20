Bar era fachada para fábrica clandestina de bebidas
Descoberta foi feita em operação conjunta da PM com Vigilância Sanitária de GV, fiscais tributários e Comissários da Infância e Juventude
Mais uma grande apreensão de bebidas falsificadas foi feita neste fim de semana, pela Polícia Militar, desta vez em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, e que resultou na prisão de dois integrantes de uma quadrilha especializada na adulteração de bebidas.
Além das bebidas, a Operação Revoada apreendeu garrafas com lacres adulterados e gelos saborizados sem procedência.
O bar é conhecido no meio policial por ser ponto de encontro de usuários e traficantes de drogas, conforme informações e registros anteriores.
Durante a fiscalização, foi constatada a comercialização de diversas bebidas alcoólicas adulteradas no interior do estabelecimento. No depósito do bar, descobriu-se que lá funcionava uma fábrica clandestina de gelo saborizado.
Havia grande quantidade de bebidas alcoólicas falsificadas, além de materiais e instrumentos utilizados para adulteração, tais como garrafas vazias, tampas, rótulos e lacres falsificados.
As evidências, segundo a PM, comprovam o crime de falsificação e adulteração de bebidas alcóolicas, decumprindo normas sanitárias e penais vigentes.
Menores
Além da adulteração de bebidas, na vistoria, os comissários da Infância e Juventude constataram a presença de vários adolescentes frequentando o ambiente, além da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, configurando infração penal.
O bar e a fábrica clandestina foram interditados pela Vigilância Sanitária, sendo todo o material ilícito apreendido e encaminhado à perícia técnica.
Os proprietários dos estabelecimentos um homem de 28 anos e uma mulher de 27 anos, foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil (DEPOL).
Material apreendido
- 4 garrafas whisky Johnnie Walker
- 2 garrafas Whisky Ballantines blend
- 4 garrafas White Horse Blended scotch
- 1 garrafa Johnnie Walker blue label
- 1 garrafa Vodka Absolut 1,75 l
- 1 garrafa Beefeater gin
- Diversas caixas com garrafas de Whisky vazias, prontas para serem abastecidas