Bar era fachada para fábrica clandestina de bebidas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais uma grande apreensão de bebidas falsificadas foi feita neste fim de semana, pela Polícia Militar, desta vez em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, e que resultou na prisão de dois integrantes de uma quadrilha especializada na adulteração de bebidas.

Além das bebidas, a Operação Revoada apreendeu garrafas com lacres adulterados e gelos saborizados sem procedência.

A operação mobilizou conjuntamente PM, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal de Governador Valadares, fiscais tributários e Comissários da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que estiveram no bar Revoada, que era onde estava o material falsificado.

O bar é conhecido no meio policial por ser ponto de encontro de usuários e traficantes de drogas, conforme informações e registros anteriores.

Durante a fiscalização, foi constatada a comercialização de diversas bebidas alcoólicas adulteradas no interior do estabelecimento. No depósito do bar, descobriu-se que lá funcionava uma fábrica clandestina de gelo saborizado.

Havia grande quantidade de bebidas alcoólicas falsificadas, além de materiais e instrumentos utilizados para adulteração, tais como garrafas vazias, tampas, rótulos e lacres falsificados.

As evidências, segundo a PM, comprovam o crime de falsificação e adulteração de bebidas alcóolicas, decumprindo normas sanitárias e penais vigentes.

Menores

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da adulteração de bebidas, na vistoria, os comissários da Infância e Juventude constataram a presença de vários adolescentes frequentando o ambiente, além da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, configurando infração penal.

O bar e a fábrica clandestina foram interditados pela Vigilância Sanitária, sendo todo o material ilícito apreendido e encaminhado à perícia técnica.

Os proprietários dos estabelecimentos um homem de 28 anos e uma mulher de 27 anos, foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil (DEPOL).

Material apreendido