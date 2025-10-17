Assine
BEBIDAS ADULTERADAS

Polícia desativa ponto de bebidas falsificadas no Centro de BH

Operação encontrou 15 mil garrafas de marcas conhecidas e passagem secreta que levava a outro depósito

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/10/2025 09:47

Polícia Civil desativa novo ponto de bebidas falsificadas no Centro de BH crédito: PCMG/Divulgação

Mais um ponto de preparação e armazenamento de bebidas destiladas falsificadas foi desarticulado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Belo Horizonte, desta vez na região central da capital. A operação foi conduzida pela 2ª Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes nessa quinta-feira (16/10).

Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 15 mil garrafas vazias de marcas conhecidas, que eram usadas para envase clandestino de bebidas adulteradas. O local também foi interditado, e os agentes descobriram uma passagem secreta que dava acesso a uma segunda instalação oculta, onde parte da produção era mantida.

A Polícia Civil informa que detalhes da investigação e dos desdobramentos da operação serão apresentados nesta sexta-feira (17/10), em coletiva de imprensa com os delegados responsáveis pelo caso.

Outro caso recente

Na semana anterior, dois homens, de 43 e 54 anos, foram presos em flagrante em uma distribuidora no Barreiro, também em Belo Horizonte, durante uma operação da PCMG contra o comércio de bebidas adulteradas.

Segundo o delegado Túlio Leno, um dos detidos era proprietário do estabelecimento, enquanto o outro atuava na distribuição dos produtos falsificados em bares e comércios da região.

No local, a Polícia Civil apreendeu cerca de 60 litros de líquido semelhante à cachaça armazenados em tonéis de madeira, além de 33 garrafas com rótulos falsificados de marcas conhecidas — idênticos aos encontrados em uma fábrica clandestina descoberta dois dias antes, também no Barreiro.

A PCMG informou que as investigações continuam e que novas prisões devem ocorrer nos próximos dias para desarticular toda a rede de falsificação e distribuição de bebidas em Belo Horizonte.

Cerca de 15 mil garrafas vazias de marcas conhecidas foram apreendidas na operação
Cerca de 15 mil garrafas vazias de marcas conhecidas foram apreendidas na operação PCMG/Divulgação

Tópicos relacionados:

bebida bebidas bh falsificadas minas-gerais

