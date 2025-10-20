Casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil sobem para 47

Os casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil após consumo de bebidas alcoólicas adulteradas subiram para 47, de acordo com informações do Ministério da Saúde lançadas nesta segunda-feira (20/10). Na sexta-feira, último balanço até então, o total era de 46. Além das confirmações, 57 notificações estão em investigação no país. Outras 578 foram descartadas.

O novo caso confirmado foi registrado no Paraná, que soma cinco ocorrências até o momento. São Paulo segue sendo o estado com mais notificações, com 38 confirmadas e 19 em investigação. O estado já descartou outras 408 notificações.

Além de São Paulo e Paraná, há três casos de intoxicação por metanol confirmados em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul.

Quantas às investigações, 26 notificações estão em análise em Pernambuco. No Piauí, três são investigados. Há dois casos em análise no Rio de Janeiro e no Paraná. Os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais e Tocantins investigam um cada.

Mortes

A atualização da pasta da saúde também revela que o caso confirmado no Paraná trata-se de uma morte. Contando com essa ocorrência no Sul do país, no total, o Brasil tem nove mortes por intoxicação por metanol, sendo seis em São Paulo e duas em Pernambuco.

Há sete notificações de óbitos em investigação no país: um em São Paulo; três em Pernambuco; um no Mato Grosso do Sul; um em Minas Gerais; e um no Paraná. Outras 27 notificações de mortes foram descartadas.

Minas Gerais

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga uma morte suspeita de intoxicação por metanol em Itajubá (MG), Sul do estado. A vítima é um homem de 48 anos que morreu na última terça-feira (14/10).

De acordo com a pasta, o homem havia feito “uso abusivo” de bebida alcoólica no último domingo (12/10). O homem apresentou um quadro de acidose metabólica refratária, quando o sangue se torna excessivamente ácido e não consegue ser corrigido por tratamentos convencionais. O paciente foi internado mas o quadro evoluiu para óbito. A data e o local de internação não foram informados.

A SES-MG disse que considerou pertinente a investigação de possível intoxicação por metanol dada a limitação de informações a respeito da morte, gravidade do quadro clínico e ausência de causa definida até o momento. A pasta reforçou que outras possibilidades diagnósticas estão sendo consideradas e permanecem em investigação.

Em nota publicada na última sexta-feira (17/10), a Prefeitura de Itajubá informou que o resultado do exame que averigua se houve intoxicação por metanol terá o resultado divulgado na terça-feira, dia 21 de outubro. O Executivo municipal afirmou ainda estar atento às informações e reiterou que a população deve "evitar a compra e o consumo de bebidas alcoólicas em locais de procedência duvidosa."



Casos descartados

Em Minas Gerais, a Secretária de Saúde já descartou três casos suspeitos de intoxicação com base em exames laboratoriais que não identificaram a presença de metanol e/ou ácido fórmico no sangue dos pacientes. São eles:

Belo Horizonte (mulher, 48 anos);

Poços de Caldas (homem, 25 anos)

Açucena (homem, 27 anos); evoluiu para óbito em Ipatinga

Também houve uma notificação em Sabará (MG), Grande BH, mas a SES-MG informa que foi descartada por não cumprir os critérios de suspeição, depois do caso ser analisado entre o médico assistente, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) e a equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs-Minas).

A SES-MG alerta a população sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa e orienta que, diante de sintomas suspeitos, os pacientes procurem imediatamente atendimento médico. Todos os casos devem ser comunicados ao CIATox/MG, que fornecerá orientações clínicas e fará a notificação imediatamente ao Cievs-Minas.

Segundo a pasta da saúde, o CIATox/MG permanece disponível 24 horas por dia para orientação técnica e assistência em casos de intoxicação, reforçando seu papel como referência estadual em toxicologia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sintomas de intoxicação por metanol

A SES-MG informa que são sintomas de intoxicação por ingestão de metanol: náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia (geralmente de forte intensidade), confusão, vertigem, perda de visão, borramento visual. Os sintomas persistem ou se agravam entre 6 e 72 horas depois da ingestão de bebida destilada adulterada.