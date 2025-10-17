Assine
DA MESMA FAMÍLIA

Polícia aponta dois postos em SP como origem de contaminação por metanol

Os postos de combustível pertencem a uma mesma família e estão nas cidades de São Bernardo do Campo e Santo André

GJ
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
17/10/2025 20:19

O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação
O metanol é inflamável e incolor e tem grande potencial de intoxicação crédito: Reprodução/Freepik

Uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (17/10) na capital paulista e na região do ABC identificou dois postos de combustível como a origem da contaminação por metanol em bebidas em São Paulo. Os postos vendiam álcool adulterado com metanol aos falsificadores de bebidas, que o usavam em seus produtos. Os postos de combustível pertencem a uma mesma família e estão nas cidades de São Bernardo do Campo e Santo André.

Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, foram confirmadas no país oito mortes decorrentes de intoxicação por metanol – seis no estado de São Paulo e duas em Pernambuco. O total de casos de contaminação confirmados chega a 41.

A suspeita dos policiais é que o esquema criminoso seja o responsável por todos os casos no estado de São Paulo."O primeiro ciclo foi fechado. Vamos continuar as diligências para identificar a origem de todas as bebidas adulteradas no estado", disse o delegado-geral, Artur Dian.


Investigações posteriores tentarão apurar a extensão do esquema e sua relação com os demais casos de intoxicação, como as duas mortes em Pernambuco.

Com a operação de hoje, que teve como alvo a rede que abastecia uma distribuidora fechada na semana passada em São Bernardo do Campo, foi identificada a relação de dois postos com a contaminação em bares do ABC e das zonas leste e sul da capital. Em um dos endereços, foram apreendidos 7,5 mil vasilhames vazios.

Busca
