Polícia aponta dois postos em SP como origem de contaminação por metanol
Os postos de combustível pertencem a uma mesma família e estão nas cidades de São Bernardo do Campo e Santo André
compartilheSIGA
Uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (17/10) na capital paulista e na região do ABC identificou dois postos de combustível como a origem da contaminação por metanol em bebidas em São Paulo. Os postos vendiam álcool adulterado com metanol aos falsificadores de bebidas, que o usavam em seus produtos. Os postos de combustível pertencem a uma mesma família e estão nas cidades de São Bernardo do Campo e Santo André.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, foram confirmadas no país oito mortes decorrentes de intoxicação por metanol – seis no estado de São Paulo e duas em Pernambuco. O total de casos de contaminação confirmados chega a 41.
A suspeita dos policiais é que o esquema criminoso seja o responsável por todos os casos no estado de São Paulo."O primeiro ciclo foi fechado. Vamos continuar as diligências para identificar a origem de todas as bebidas adulteradas no estado", disse o delegado-geral, Artur Dian.
- BH: garrafas usadas em falsificação de bebidas eram compradas por até R$ 10
- Secretário de saúde sobre intoxicação por metanol em MG: ‘Não teremos’
- SES-MG investiga morte suspeita de intoxicação por metanol no Sul de Minas
Investigações posteriores tentarão apurar a extensão do esquema e sua relação com os demais casos de intoxicação, como as duas mortes em Pernambuco.
Com a operação de hoje, que teve como alvo a rede que abastecia uma distribuidora fechada na semana passada em São Bernardo do Campo, foi identificada a relação de dois postos com a contaminação em bares do ABC e das zonas leste e sul da capital. Em um dos endereços, foram apreendidos 7,5 mil vasilhames vazios.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia