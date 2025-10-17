Metanol: sequelas por ingestão podem aparecer meses depois
Acompanhamento médico deve ser mantido por pelo menos um ano, podendo se estender por até cinco anos ou mais
compartilheSIGA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As sequelas mais frequentes após uma intoxicação por metanol incluem perda parcial ou total da visão e alterações neurológicas, como tremores, dificuldade para andar e lapsos de memória. Mesmo após a estabilização, os pacientes precisam de monitoramento médico contínuo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O tratamento inclui acompanhamento por neurologista e oftalmologista, com exames de ressonância magnética, testes de visão e avaliações cognitivas. Segundo o neurocirurgião Afonso Aragão, da Rede D'Or, os riscos não terminam com a alta hospitalar, já que as sequelas podem surgir semanas ou até meses após a ingestão do metanol. O tratamento deve ser mantido por pelo menos um ano, podendo se estender por até cinco anos ou mais.
Leia Mais
De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado na quarta-feira (15/10), o Brasil tem 41 casos confirmados de intoxicação por metanol, com oito mortes - seis no estado de São Paulo e duas em Pernambuco.
A intoxicação atinge especialmente o nervo óptico e os gânglios da base, estruturas cerebrais responsáveis pela visão e pela coordenação motora.
Natalia Trevizoli, hepatologista do Hospital Sírio-Libanês, destaca que o acompanhamento é essencial, principalmente nos primeiros meses. O fígado, primeiro órgão afetado, transforma o metanol em ácido fórmico, substância tóxica com efeito corrosivo que causa acidose metabólica e danifica órgãos e tecidos. Além dos exames de imagem e testes cognitivos, é preciso avaliar a função renal, hepática e os eletrólitos.
- Secretário de saúde sobre intoxicação por metanol em MG: ‘Não teremos’
- Anvisa libera fabricação de etanol injetável para combater metanol
- Intoxicação por metanol: Ipatinga afirma que não há ‘indícios de surto’
"A chance de recuperação completa é maior se o tratamento começar rápido, nas primeiras horas após a ingestão. Quando o metanol já foi transformado pelo fígado ele pode causar danos graves, principalmente ao nervo óptico e ao cérebro. Alguns pacientes precisam de seguimento prolongado ou até vitalício, especialmente com neurologista e oftalmologista, para controlar as sequelas, quando presentes, e ajustar o tratamento de reabilitação", afirma.
O neurocirurgião Afonso Aragão, da Rede D'Or, diz que a recuperação completa dos danos neurológicos é possível, mas incomum. A chance de melhora depende de fatores como a gravidade da intoxicação, a idade do paciente e a rapidez no início do tratamento.
Ele ressalta que a recuperação é lenta porque a regeneração de neurônios e a reorganização do sistema nervoso (neuroplasticidade) levam tempo. Em muitos casos, diz, as sequelas são parciais e podem persistir por meses ou anos; nos casos mais graves, podem ser irreversíveis e exigem fisioterapia e reabilitação neuropsicológica.
O oftalmologista Evandro Schapira, do hospital Alvorada Moema, da Rede Américas, cita como irreversível os danos ao nervo óptico causados pela intoxicação por metanol. Segundo ele, a principal consequência é a cegueira ou borramento visual, já que o nervo óptico é responsável por transmitir as imagens do olho para o cérebro.
Schapira explica que, após a lesão, o tratamento oftalmológico é limitado à reabilitação visual, com técnicas para adaptação à nova condição. Não há medicações ou exames que revertam o dano, e o acompanhamento se concentra em ajudar o paciente a lidar com a perda de visão e manter a autonomia no dia a dia.
Um levantamento publicado em 2023 na Frontiers in Medicine acompanhou 14 pacientes com intoxicação por metanol inalatório por seis meses: todos tiveram alguma melhora, mas nenhum recuperou totalmente a visão.
Inicialmente, 21 olhos não tinham percepção de luz; após seis meses, 16 recuperaram parcialmente a função e cinco permaneceram cegos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Tontura, sonolência, moleza e sensação de relaxamento estão entre os primeiros sinais da intoxicação por metanol, semelhantes aos sintomas da ressaca, e que podem evoluir para náuseas, vômitos, dor de cabeça, confusão mental, taquicardia, queda de pressão, ataxia e insuficiência respiratória. Entre 6 e 24 horas após o consumo, a visão fica turva, sensível à luz, com pupilas dilatadas e perda da percepção das cores.
No hospital, o tratamento inclui hidratação venosa, esvaziamento gástrico - se a ingestão ocorreu em menos de uma hora -, correção da acidose, uso de antídotos e hemodiálise para remover o veneno.