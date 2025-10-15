Casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil sobem para 41

Os casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil depois do consumo de bebidas alcoólicas subiram para 41, de acordo com informações do Ministério da Saúde lançadas nesta quarta-feira (15/10). Até segunda-feira (13/10), eram 32 confirmações.

Segundo a última atualização, apenas os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul confirmaram casos. Nesta quarta-feira, o estado de Pernambuco também entrou para a lista. Com isso, os números de casos confirmados são: 33 em São Paulo; 4 no Paraná, 3 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul, de acordo com o Ministério da Saúde.

No país, há 107 notificações em investigação. Outras 469 foram descartadas.

Mortes

A atualização da pasta da saúde também revela que mais três mortes foram confirmadas, sendo uma em São Paulo e duas em Pernambuco. No total, o país tem oito mortes por intoxicação, sendo cinco no estado paulista.

Outras 10 mortes por metanol estão em investigação no país: quatro em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, Paraíba e Paraná.

Minas Gerais

O Ministério da Saúde informou que Minas Gerais não tem casos sob investigação ou confirmados. A Secretaria Estadual de Saúde descartou quatro notificações nos municípios de Açucena, Belo Horizonte, Poços de Caldas e Sabará, que foram registradas nos boletins do governo federal.

“Não temos e provavelmente não teremos. Essas intoxicações vinculadas a bebidas alteradas geralmente acontecem em larga escala, dificilmente vai acontecer um caso isolado”, afirmou o Secretário Estadual de Saúde (SES-MG), Fábio Baccheretti, nessa terça-feira (14/10).

De acordo com o secretário, a relação da pasta com os municípios é imediata e há o acionamento da Polícia Civil para investigações. “Certamente não teremos casos, eu acho que isso aí agora vai ficar bem restrito, mas o alerta fica para o resto das nossas vidas. Bebidas de procedência duvidosa, especialmente aos comerciantes. Uma distribuidora que está vendendo uma bebida muito barata, muito abaixo do valor habitual, desconfie”, aconselhou Baccheretti.





A SES-MG alerta a população sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa e orienta que, diante de sintomas suspeitos, os pacientes procurem imediatamente atendimento médico. Todos os casos suspeitos devem ser comunicados ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG), que fornecerá orientações clínicas e fará a notificação imediatamente ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs-Minas).

Quais são os sintomas?

A SES-MG informa que são sintomas de intoxicação por ingestão de metanol: náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia (geralmente de forte intensidade), confusão, vertigem, perda de visão, borramento visual, especialmente quando persistem ou se agravam entre 6 e 72 horas após a ingestão de bebida destilada.