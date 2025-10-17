Assine
BEBIDA ADULTERADA

Mais de 23 mil litros de bebidas são descartados em aterro sanitário

Vigilância Sanitária do Distrito Federal dispensou o conteúdo no aterro sanitário de Samambaia nesta sexta-feira (17/10)

Mila Ferreira
Mila Ferreira
Repórter
17/10/2025 15:45

Vigilância Sanitária descarta mais de 23 mil litros de bebidas irregulares
Vigilância Sanitária descarta mais de 23 mil litros de bebidas irregulares crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press

Um volume de mais de 23 mil litros de bebidas apreendidas pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal foi descartado no aterro sanitário de Samambaia nesta sexta-feira (17/10).

“Algumas bebidas estavam vencidas, outras não tinham informação de onde tinham sido produzido, outras não tinham informação nenhuma acerca da origem de lote ou de conteúdo”, explicou o auditor da Vigilância Sanitária, Allex Moraes.

“Em razão dessas irregularidades, esses produtos foram recolhidos em distribuidoras, bares e outros estabelecimentos do comércio de alimentos e hoje estão sendo entregues aqui ao SLU”, completou o auditor.

A fiscalização foi intensificada nos últimos dois meses no Distrito Federal por causa dos casos de intoxicação por metanol registrados em outras regiões do Brasil. Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a Secretaria de Saúde (SES DF) realizou e participou de mais de 3.706 fiscalizações, que resultaram em 194 autuações de estabelecimentos.

  • Vigilância Sanitária descarta mais de 23 mil litros de bebidas irregulares
    Vigilância Sanitária descarta mais de 23 mil litros de bebidas irregulares Marcelo Ferreira CB/DA Press
