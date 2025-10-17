Intoxicação por metanol: casos confirmados no Brasil chegam a 46

O total de casos confirmados de intoxicação por metanol em todo o Brasil subiu de 41 para 46 nesta sexta-feira (17/10), de acordo com os dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Outras 87 ocorrências suspeitas estão sendo investigadas. Uma delas ocorreu no município de Itajubá (MG), Sul de Minas Gerais e levou à morte de um homem de 48 anos.

Até o momento, oito mortes estão confirmadas. São Paulo ainda concentra a maior parte das mortalidades com seis óbitos. As outras duas vítimas fatais viviam em Pernambuco.

Há ainda oito casos de mortes suspeitas: além da morte investigada no Sul de Minas, há outras duas em São Paulo; três em Pernambuco; uma no Mato Grosso do Sul e uma no Paraná. As notificações de mortes descartadas chegam a 26.

São Paulo também é o estado com o maior número de casos confirmados de intoxicação por metanol, que subiram de 33 para 38. Outras 44 ocorrências estão em investigação, e 369 foram descartadas no Estado. Em todo o país, 528 notificações foram descartadas.

Metanol teria origem em dois postos



Uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (17/10) em São Paulo e na região do ABC paulista identificou dois postos de combustível como sendo a origem da contaminação por metanol em bebidas no estado. Os postos vendiam álcool adulterado com metanol aos falsificadores de bebidas, que o usavam em seus produtos. Os postos de combustível pertencem a uma mesma família e estão nas cidades de São Bernardo do Campo e Santo André.

A suspeita dos policiais é que o esquema criminoso seja o responsável por todos os casos no estado de São Paulo. Investigações posteriores serão feitas no intuito de apurar a extensão do esquema e uma possível relação com os demais casos de intoxicação, como as duas mortes em Pernambuco.

Com a operação desta sexta-feira (17/10), que teve como alvo a rede que abastecia uma distribuidora fechada na semana passada em São Bernardo do Campo, foi identificada a relação de dois postos com a contaminação em bares do ABC e das zonas leste e sul da capital. Em um dos endereços, foram apreendidos 7,5 mil vasilhames vazios. (Com Agência Brasil)

