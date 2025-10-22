Presos irmãos suspeitos de assassinar professor em Uberlândia
O crime teria sido cometido por motivos passionais e teve uma emboscada planejada. Um terceiro suspeito está foragido
compartilheSIGA
O assassinato do professor e corretor de imóveis Mailson Queiróz de Souza, de 48 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (20/10), no cruzamento das ruas Ingá e Mangaba, Bairro Morumbi, em Uberlândia, começa a ser esclarecido pela Polícia Civil. Os policiais prenderam dois irmãos, de 32 e 37 anos, suspeitos do crime.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo informações da Polícia Militar, o crime seria passional e teria sido planejado. Um dos irmãos seria o mandante e, o outro, o executor. Ambos têm várias passagens pela polícia.
Os suspeitos foram presos na noite dessa segunda (20/10). Eles estavam no mesmo bairro onde o crime ocorreu. Até o momento já se sabe que a motocicleta utilizada no crime havia sido roubada e foi abandonada após o assassinato.
- Jovem tem casa invadida, é perseguido e morto a facadas dentro de igreja
- BH: emboscada em aglomerado termina com um morto e um baleado
- Dois homens caem em emboscada e são encontrados mortos no interior de Minas
Mailson foi morto dentro de seu carro, no cruzamento das ruas Ingá e Mangaba, por volta das 19h do dia 20 de outubro, e os indicativos, segundo a polícia, são de que foi montada uma emboscada para apanhá-lo. A perícia recolheu dois estojos e dois projéteis no local.
A vítima era professor da rede estadual de ensino e tinha como segunda ocupação atuar como corretor de imóveis.
O primeiro suspeito foi preso em frente de sua casa, enquanto o segundo, em seu local de trabalho, ambos no bairro Morumbi.
Também é investigada a participação de um terceiro suspeito, que já estaria identificado, mas que está foragido.
De acordo com a Polícia Militar, o professor não tinha passagens criminais e havia ido até o bairro para buscar a irmã. O crime chocou colegas e familiares, que o descreveram como tranquilo, educado e trabalhador.
As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil com apoio do 17º Batalhão da Polícia Militar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia