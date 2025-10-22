Assine
HOMICÍDIO

Presos irmãos suspeitos de assassinar professor em Uberlândia

O crime teria sido cometido por motivos passionais e teve uma emboscada planejada. Um terceiro suspeito está foragido

Ivan Drummond
Ivan Drummond
22/10/2025 14:45

O carro do professor e corretor de imóveis ficou crivado de balas
O carro do professor e corretor de imóveis ficou crivado de balas crédito: Redes sociais

O assassinato do professor e corretor de imóveis Mailson Queiróz de Souza, de 48 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (20/10), no cruzamento das ruas Ingá e Mangaba, Bairro Morumbi, em Uberlândia, começa a ser esclarecido pela Polícia Civil. Os policiais prenderam dois irmãos, de 32 e 37 anos, suspeitos do crime.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime seria passional e teria sido planejado. Um dos irmãos seria o mandante e, o outro, o executor. Ambos têm várias passagens pela polícia.

Os suspeitos foram presos na noite dessa segunda (20/10). Eles estavam no mesmo bairro onde o crime ocorreu. Até o momento já se sabe que a motocicleta utilizada no crime havia sido roubada e foi abandonada após o assassinato.

Mailson foi morto dentro de seu carro, no cruzamento das ruas Ingá e Mangaba, por volta das 19h do dia 20 de outubro, e os indicativos, segundo a polícia, são de que foi montada uma emboscada para apanhá-lo. A perícia recolheu dois estojos e dois projéteis no local.

A vítima era professor da rede estadual de ensino e tinha como segunda ocupação atuar como corretor de imóveis.

O primeiro suspeito foi preso em frente de sua casa, enquanto o segundo, em seu local de trabalho, ambos no bairro Morumbi.

Também é investigada a participação de um terceiro suspeito, que já estaria identificado, mas que está foragido.

De acordo com a Polícia Militar, o professor não tinha passagens criminais e havia ido até o bairro para buscar a irmã. O crime chocou colegas e familiares, que o descreveram como tranquilo, educado e trabalhador.

As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil com apoio do 17º Batalhão da Polícia Militar.

