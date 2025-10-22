'Crime contra policial não é como um simples cidadão', diz porta-voz da PM

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

"Quando há um crime contra um policial militar, não é como de um simples cidadão. O crime é contra o estado, contra a lei". Foi o que disse a major Layla Brunella, chefe do Centro de Jornalismo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no velório do cabo Vinícius de Castro Lima, morto durante um assalto a uma concessionária de veículos no Barreiro, em BH, nessa terça-feira (21/10).

O corpo do policial está sendo velado e será sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da capital. Ao Estado de Minas, a major informou que não há, até o momento, imagens que mostrem exatamente a dinâmica do ocorrido.

"O que sabemos é que o policial estava chegando na concessionária com dois amigos. Os amigos entraram, e ele teria permanecido na parte externa quando eles retornaram correndo anunciando que teria um roubo em andamento. O PM entra para tentar impedir esse roubo e já se depara com os suspeitos, sendo atingido", afirmou ela.

Horas após o crime, um dos suspeitos foi preso em Betim, na Grande BH. Ele foi localizado dentro de um Fiat Idea vermelho furtado, com placas clonadas, na BR-381, após ser rastreado pelo helicóptero Pégasus da PMMG.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, munições, celulares roubados e documentos falsos.

Segundo Brunella, ainda não se sabe se o policial conseguiu realizar disparos nem se a arma apreendida era da vítima, já que Vinícius possuía uma de mesmo calibre das cápsulas encontradas no local. "Há possibilidade de ele ter recebido disparos da própria arma. Também há possibilidade de ter sido usada por ele ou contra ele. Sabemos que houve uma malícia maior, uma intenção desses autores na execução do policial militar", destacou Layla.

A porta-voz da corporação lamentou a morte do cabo e ressaltou que ele estava agindo em nome da função, para proteger os amigos. "Se um infrator tem coragem de vir contra o estado, imagine contra um cidadão comum no dia a dia", acrescentou.

Suspeitos

O primeiro suspeito, preso na terça (21/10) enquanto tentava fugir da cidade, confessou participação no assassinato e foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil. "Ele tem várias passagens e condenações por homicídio, roubo e outros crimes. Recebeu benefício judicial para trabalhar em março e estava foragido desde então", informou Layla Brunella.

Já o segundo suspeito foi encontrado na tarde desta quarta-feira (22/10). Segundo a PMMG, ele estava em uma residência no Bairro Tropical, em Contagem, na Grande BH. Durante a abordagem, o infrator, que portava uma pistola calibre 9mm, reagiu e foi atingido por um disparo em confronto com o Grupo Especializado de Recobrimento (GER). Ele chegou a ser socorrido e encaminhado à UPA Petrovale.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O segundo suspeito se envolveu, em janeiro deste ano, em uma ocorrência com o GER, em uma abordagem por suspeito de tráfico de drogas. Ele disparou contra a equipe, foi baleado e socorrido; em seguida, foi preso. Mas já estava solto", disse a major à reportagem.