Funcionários de concessionária foram rendidos antes da morte do PM
Segundo relatos, antes dos tiros contra o policial militar os suspeitos anunciaram assalto na concessionária e renderam os empregados
Funcionários da concessionária de veículos onde um policial militar foi morto na tarde desta terça (21/10) viveram momentos de desespero durante o assalto registrado no estabelecimento. Segundo apurou a reportagem do Estado de Minas, os trabalhadores da loja chegaram a ser rendidos por dois assaltantes que invadiram o comércio situado no Bairro Tirol, Região do Barreiro.
Os trabalhadores estavam no horário de almoço quando foram rendidos e ouviram o anúncio de assalto. O dono da loja teria chegado ao estabelecimento nesse exato momento, acompanhado de seu amigo, o Cabo Vinicius, que morreu atingido por um tiro na cabeça.
Um dos assaltantes abordou o dono e o alertou para não correr, ordem que o homem não acatou. Ele correu em direção do PM, que estava na rua. Informações extra-oficiais apontam que houveram 5 disparos. O policial foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. Seu corpo foi encontrado na calçada.
"Foi uma infelicidade, chegamos bem na hora do assalto", contou o dono da concessionária e amigo da vítima. Os dois haviam saído para almoçar juntos e voltaram de carro. Aquela foi a primeira vez que em três anos que o servidor pediu para dirigir o carro de seu companheiro.
A PMMG divulgou uma nota de pesar.
"A Polícia Militar de Minas Gerais lamenta profundamente o falecimento do Cabo PM Vinícius de Castro Lima, lotado na 84ª Cia TM do 39º BPM, ocorrido em 21 de outubro de 2025, em decorrência de intervenção em assalto à mão armada.
O militar dedicou sua vida à missão de proteger e servir à sociedade mineira, atuando sempre com coragem, profissionalismo e compromisso com os valores da instituição.
Neste momento de dor, a PMMG manifesta sua mais sincera solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda. Que o exemplo de dedicação e bravura do Cabo Castro permaneça como legado de honra e serviço à população mineira.
Belo Horizonte, 21 de outubro de 2025"
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos