ROUBO SEGUIDO DE MORTE

Funcionários de concessionária foram rendidos antes da morte do PM

Segundo relatos, antes dos tiros contra o policial militar os suspeitos anunciaram assalto na concessionária e renderam os empregados

Fernanda Santiago*
Wellington Barbosa
Clara Mariz
Fernanda Santiago*
Repórter
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
21/10/2025 18:54

Concessionária onde policial militar foi morto no Barreiro
Concessionária onde policial militar foi morto no Barreiro crédito: Leandro Couri/EM/D.A PRESS

Funcionários da concessionária de veículos onde um policial militar foi morto na tarde desta terça (21/10) viveram momentos de desespero durante o assalto registrado no estabelecimento. Segundo apurou a reportagem do Estado de Minas, os trabalhadores da loja chegaram a ser rendidos por dois assaltantes que invadiram o comércio situado no Bairro Tirol, Região do Barreiro.

Os trabalhadores estavam no horário de almoço quando foram rendidos e ouviram o anúncio de assalto. O dono da loja teria chegado ao estabelecimento nesse exato momento, acompanhado de seu amigo, o Cabo Vinicius, que morreu atingido por um tiro na cabeça.

Um dos assaltantes abordou o dono e o alertou para não correr, ordem que o homem não acatou. Ele correu em direção do PM, que estava na rua. Informações extra-oficiais apontam que houveram 5 disparos. O policial foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local. Seu corpo foi encontrado na calçada.

Corpo de policial militar em concessionária-Leandro Couri/EM/D.A PRESS
Cabo Vinícius de Castro Lima-Instagram/Reprodução
Familiares aguardam a retirada do corpo do policial militar-Leandro Couri/EM/D.A PRESS
Veículo do IML -Leandro Couri/EM/D.A PRESS
Polícia civil -Leandro Couri/EM/D.A PRESS
Concessionária onde policial militar foi morto no Barreiro-Leandro Couri/EM/D.A PRESS
"Foi uma infelicidade, chegamos bem na hora do assalto", contou o dono da concessionária e amigo da vítima. Os dois haviam saído para almoçar juntos e voltaram de carro. Aquela foi a primeira vez que em três anos que o servidor pediu para dirigir o carro de seu companheiro.

A PMMG divulgou uma nota de pesar.

Confira abaixo:


"A Polícia Militar de Minas Gerais lamenta profundamente o falecimento do Cabo PM Vinícius de Castro Lima, lotado na 84ª Cia TM do 39º BPM, ocorrido em 21 de outubro de 2025, em decorrência de intervenção em assalto à mão armada.

O militar dedicou sua vida à missão de proteger e servir à sociedade mineira, atuando sempre com coragem, profissionalismo e compromisso com os valores da instituição.

Neste momento de dor, a PMMG manifesta sua mais sincera solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda. Que o exemplo de dedicação e bravura do Cabo Castro permaneça como legado de honra e serviço à população mineira.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2025"

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

