BH: suspeito de jogar tijolo em carro tem prisão convertida para preventiva

A Justiça converteu para preventiva a prisão em flagrante do suspeito de ter arremessado um tijolo revestido de concreto, de cima do túnel da Lagoinha, na Região Nordeste de BH. O bloco atravessou o teto solar de um carro e feriu uma mulher, que estava no banco do passageiro, no último domingo (19/10).



Em audiência realizada no início da tarde desta quarta-feira (22/10), a juíza Juliana Baretta Kirche Ferreira Pinto, afirmou ser "imprescindível" a conversão da prisão para preventiva. A magistrada considerou a gravidade da ação, que resultou em ferimentos graves para a vítima. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher, de 38 anos, precisou passar por cirurgia de reconstrução facial.

O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (20/10). De acordo com o tenente-coronel Paulo Geovanny Thomaino Dell' Isola, militares do 16º batalhão localizaram o suspeito ao conversarem com outras pessoas em situação de rua e moradores da região onde o caso ocorreu.

Ele foi encontrado em uma casa na região que auxilia pessoas em situação de rua, especialmente dependentes químicos, de acordo com o tenente-coronel. No local, a PMMG descobriu que o suspeito havia feito um cadastro há uma semana para que, nessa segunda-feira (20/10), ele fosse acolhido. Dessa maneira, foi possível localizá-lo.

De acordo com a PMMG, o suspeito tem cerca de 30 passagens pela polícia, fato que também foi considerado para a decisão da juíza.