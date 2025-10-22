Assine
overlay
Início Gerais
TÚNEL DA LAGOINHA

BH: suspeito de jogar tijolo em carro tem prisão convertida para preventiva

O caso aconteceu no último domingo (19/10). No carro, uma mulher, que estava no banco do passageiro, ficou em estado grave

Publicidade
Carregando...
JM
Júlia Melgaço*
Laura Scardua
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
22/10/2025 18:06

compartilhe

SIGA
x
O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (20/10)
O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (20/10) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A Justiça converteu para preventiva a prisão em flagrante do suspeito de ter arremessado um tijolo revestido de concreto, de cima do túnel da Lagoinha, na Região Nordeste de BH. O bloco atravessou o teto solar de um carro e feriu uma mulher, que estava no banco do passageiro, no último domingo (19/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em audiência realizada no início da tarde desta quarta-feira (22/10), a juíza Juliana Baretta Kirche Ferreira Pinto, afirmou ser "imprescindível" a conversão da prisão para preventiva. A magistrada considerou a gravidade da ação, que resultou em ferimentos graves para a vítima. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher, de 38 anos, precisou passar por cirurgia de reconstrução facial. 

Leia Mais

O suspeito, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante nessa segunda-feira (20/10). De acordo com o tenente-coronel Paulo Geovanny Thomaino Dell' Isola, militares do 16º batalhão localizaram o suspeito ao conversarem com outras pessoas em situação de rua e moradores da região onde o caso ocorreu. 

Ele foi encontrado em uma casa na região que auxilia pessoas em situação de rua, especialmente dependentes químicos, de acordo com o tenente-coronel. No local, a PMMG descobriu que o suspeito havia feito um cadastro há uma semana para que, nessa segunda-feira (20/10), ele fosse acolhido. Dessa maneira, foi possível localizá-lo.

De acordo com a PMMG, o suspeito tem cerca de 30 passagens pela polícia, fato que também foi considerado para a decisão da juíza. 

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

 

Tópicos relacionados:

bh justica minas-gerais tijolo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay