CONTRABANDO

PMs apreendem carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 400 mil

Militares de Minas Gerais e Espírito Santo foram encontrados 150 mil carteiras de cigarro na divisa entre os dois estados

Fernanda Santiago*
22/10/2025 17:41 - atualizado em 22/10/2025 17:42

Trezentas caixas de cigarro contrabandeados apreendidos pela PM
Trezentas caixas de cigarros contrabandeados apreendidos por policiais militares em Minas Gerais e Espírito Santo crédito: Polícia Militar do Espírito Santo/Reprodução

Uma grande quantidade de cigarros contrabandeados foi apreendida na manhã desta quarta-feira (22/10) na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. A carga contabilizava cerca de 300 caixas do produto, totalizando 150 mil carteiras de cigarro. O valor estimado do material é de R$ 400 mil.

A operação foi realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) com o apoio da PM mineira. A apreensão aconteceu e na cidade capixaba de Barra de São Francisco.

As polícias abordaram um caminhão e perceberam uma adulteração no compartimento de carga. Imediatamente, o grande montante de caixas foi encontrado. 

A ação contou com o apoio das equipes do Tático Móvel, Força Tática e K9. A carga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo.

Sonegação de impostos e lavagem de dinheiro

Grandes apreensões de cigarros contrabandeados não são raras em Minas Gerais. No mês passado, uma megaoperação realizada em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste, resultou na apreensão de mais de 1,7 milhão de maços de cigarros contrabandeados. As mercadorias estavam armazenadas em um galpão clandestino, que foi alvo de mandado de busca e apreensão. 

Já em agosto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma Fiat Ducato onde havia 50 mil maços de cigarros vindos do Paraguai sem qualquer tipo de documentação fiscal. A ocorrência foi feita em Juatuba e o condutor estava indo de Contagem para um posto de abastecimento às margens da rodovia MG 050, onde deixaria a carga.

Estima-se que o prejuízo aos cofres públicos com a sonegação dos impostos oriunda deste contrabando ultrapasse R$ 4,6 milhões. Segundo o capitão Vitor, comandante da Companhia Rodoviária da PMMG em Uberlândia, os produtos costumam vir do Paraguai e utilizam o Triângulo Mineiro como rota. “O contrabando de cigarros alimenta o caixa de organizações criminosas, que usam esse dinheiro para lavar recursos e financiar outras atividades ilícitas”, destacou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

