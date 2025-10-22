Assine
Mulher é esfaqueada por ex-namorado na porta do trabalho

O antigo casal conversava e houve uma discussão que terminou com o homem puxando uma faca e golpeando a vítima pelas costas

VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
22/10/2025 17:05

Mulher é esfaqueada por ex-namorado em Uberlândia
Mulher é esfaqueada por ex-namorado em Uberlândia

Uma mulher de 21 anos foi esfaqueada pelo ex-namorado, na noite dessa terça-feira (21/10), em Uberlândia. O suspeito foi detido e teria confessado o crime.

A tentativa de assassinato aconteceu na avenida Cesário Crosara, no bairro Roosevelt, Zona Norte da cidade do Triângulo Mineiro. Ela estava de frente ao local de trabalho, um supermercado da região.


O suspeito se aproximou da vítima de moto. O antigo casal, então, começou uma discussão que terminou com o homem puxando uma faca e golpeando a vítima pelas costas. Ele fugiu em seguida.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e, inicialmente, levada à Unidade de Atendimento Integrada do bairro, bem próxima do local do crime. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.


Ao mesmo tempo, a Polícia Militar faz buscas pelo homem, encontrado duas horas depois. Ele teria confirmado aos policiais, no momento da detenção, que tentou matar a ex. O suspeito, que também tem 21 anos, foi levado para a Delegacia de Plantão e teve a prisão ratificada.

Ainda assim, o caso será investigado como tentativa de feminicídio pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

