PATOS DE MINAS

MG: tio é preso por dar soco em sobrinho de 8 anos

A criança contou que o tio o teria puxado pelo braço e dado um soco na nuca, sem motivo aparente

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
22/10/2025 16:11

Homem é preso por dar soco em sobrinho de 8 anos em Patos de Minas
Homem é preso por dar soco em sobrinho de 8 anos em Patos de Minas

Um homem de 51 anos foi preso suspeito de agredir o próprio sobrinho, um menino de 8 anos, em Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada pela mãe da criança, que notou marcas vermelhas no pescoço do filho.

Segundo o relato da mulher, na última segunda-feira (20/10), ao perceber a lesão no garoto, ela o questionou o sobre o que havia acontecido. A criança contou que o tio, irmão da mulher, o teria puxado pelo braço e dado um soco na nuca, sem motivo aparente.


Os policiais encontraram o tio da criança aparentando estar bêbado, inclusive com dificuldade para se mater de pé. Ele negou a agressão.


A mãe informou que eu irmão é dependente químico e tem problemas com bebida alcoólica. Inclusive com problemas de agressividade quando bebe. Detido, o homem foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

