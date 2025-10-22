MG: tio é preso por dar soco em sobrinho de 8 anos

Um homem de 51 anos foi preso suspeito de agredir o próprio sobrinho, um menino de 8 anos, em Patos de Minas. A Polícia Militar foi acionada pela mãe da criança, que notou marcas vermelhas no pescoço do filho.



Segundo o relato da mulher, na última segunda-feira (20/10), ao perceber a lesão no garoto, ela o questionou o sobre o que havia acontecido. A criança contou que o tio, irmão da mulher, o teria puxado pelo braço e dado um soco na nuca, sem motivo aparente.



Os policiais encontraram o tio da criança aparentando estar bêbado, inclusive com dificuldade para se mater de pé. Ele negou a agressão.



A mãe informou que eu irmão é dependente químico e tem problemas com bebida alcoólica. Inclusive com problemas de agressividade quando bebe. Detido, o homem foi levado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

