OPERAÇÃO ARREMATE

PCMG atua contra organização de furto e desmanche de motos em BH e Região

De acordo com as investigações, os criminosos agiam principalmente em BH e na Região Metropolitana

JM
Júlia Melgaço*
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
22/10/2025 15:31 - atualizado em 22/10/2025 15:32

A ação, nesta quarta-feira (22), aconteceu em Sabará, na Região Metropolitana de BH
A ação, nesta quarta-feira (22), aconteceu em Sabará, na Região Metropolitana de BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou uma operação contra um grupo suspeito de furtos e desmanches de motocicletas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana (RMBH). A ação aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (22/10), por meio da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará, na RMBH.

Mandados judiciais estão sendo cumpridos em vários endereços. Segundo a PCMG, a Operação Arremate, iniciada em abril deste ano, tem como objetivo desarticular a liderança e o número financeiro de uma organização criminosa especializada em furtar, desmanchar e adulterar sinais identificadores de motos. 

O líder do grupo seria um dos maiores demandantes de furtos e desmanches de motocicletas na capital mineira e em cidades próximas desde, pelo menos, 2023, de acordo com as investigações. A Polícia Civil ainda o aponta como responsável pela coordenação logística dos crimes e pela destinação das peças. 

As peças irrastreáveis, como carenagens e painéis sem numeração, eram vendidas no mercado ilegal. Enquanto as peças rastreáveis, como chassis e motores, eram descartadas em áreas de vegetação, para dificultar a identificação.

A operação ainda tem como foco o enfrentamento à lavagem de dinheiro, visto que o grupo utilizava empresas de intermediários para ocultar o patrimônio e movimentar valores obtidos de forma ilícita.

A ação também contou com o apoio da Receita Estadual de Minas Gerais e da Polícia Civil da Bahia (BA). 

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

