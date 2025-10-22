PCMG atua contra organização de furto e desmanche de motos em BH e Região
De acordo com as investigações, os criminosos agiam principalmente em BH e na Região Metropolitana
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou uma operação contra um grupo suspeito de furtos e desmanches de motocicletas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana (RMBH). A ação aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (22/10), por meio da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará, na RMBH.
Mandados judiciais estão sendo cumpridos em vários endereços. Segundo a PCMG, a Operação Arremate, iniciada em abril deste ano, tem como objetivo desarticular a liderança e o número financeiro de uma organização criminosa especializada em furtar, desmanchar e adulterar sinais identificadores de motos.
O líder do grupo seria um dos maiores demandantes de furtos e desmanches de motocicletas na capital mineira e em cidades próximas desde, pelo menos, 2023, de acordo com as investigações. A Polícia Civil ainda o aponta como responsável pela coordenação logística dos crimes e pela destinação das peças.
As peças irrastreáveis, como carenagens e painéis sem numeração, eram vendidas no mercado ilegal. Enquanto as peças rastreáveis, como chassis e motores, eram descartadas em áreas de vegetação, para dificultar a identificação.
A operação ainda tem como foco o enfrentamento à lavagem de dinheiro, visto que o grupo utilizava empresas de intermediários para ocultar o patrimônio e movimentar valores obtidos de forma ilícita.
A ação também contou com o apoio da Receita Estadual de Minas Gerais e da Polícia Civil da Bahia (BA).
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata