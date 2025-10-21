Motociclista atropela lobo-guará e fica em estado grave em Minas

Um motociclista ficou gravemente ferido depois de atropelar um lobo-guará na tarde dessa segunda-feira (20/10), na LMG-754, em Cordisburgo (MG), na Região Central do estado.

De acordo com informações da Ecovias Norte Minas, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 17h30, no km 39 da rodovia, no sentido sul.

O motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital de Cordisburgo. Por causa do acidente, houve interdição temporária da via para atendimento da ocorrência.

Ainda segundo a concessionária, o trânsito foi liberado por volta das 22h. Não há informações sobre o estado do animal depois do atropelamento.

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é uma espécie símbolo do Cerrado brasileiro e está ameaçado de extinção, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).