Assine
overlay
Início Gerais
ANIMAL SILVESTRE

Motociclista atropela lobo-guará e fica em estado grave em Minas

Animal silvestre, espécie símbolo do Cerrado brasileiro, foi atingido por motociclista na LMG-754, em Cordisburgo

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
21/10/2025 07:09

compartilhe

SIGA
x
Um motociclista atropelou um lobo-guará na LMG-754, em Cordisburgo (MG)
Um motociclista atropelou um lobo-guará na LMG-754, em Cordisburgo (MG) crédito: Jonathan Wilkins/Wikimedia Commons

Um motociclista ficou gravemente ferido depois de atropelar um lobo-guará na tarde dessa segunda-feira (20/10), na LMG-754, em Cordisburgo (MG), na Região Central do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações da Ecovias Norte Minas, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 17h30, no km 39 da rodovia, no sentido sul.

Leia Mais

O motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital de Cordisburgo. Por causa do acidente, houve interdição temporária da via para atendimento da ocorrência.

Ainda segundo a concessionária, o trânsito foi liberado por volta das 22h. Não há informações sobre o estado do animal depois do atropelamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é uma espécie símbolo do Cerrado brasileiro e está ameaçado de extinção, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito lobo-guara minas minas-gerais motociclista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay