Motociclista fica ferida em batida com carro em BH

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (15/10), no Bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Tereza Cristina, próximo à construção de um novo Supermercado BH.

A motociclista, de 40 anos, apresentava dores no quadril e no joelho, mas estava consciente e orientada. Ela recebeu atendimento dos bombeiros no local.

Os veículos envolvidos foram uma motocicleta Yamaha Fazer preta e um Volkswagen Polo Sedan prata. As causas do acidente não foram esclarecidas, e ainda serão apuradas pela polícia.

O trânsito no local flui normalmente e não há registro de congestionamento na via.