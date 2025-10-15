Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Motociclista fica ferida em batida com carro em BH

Acidente ocorreu na Avenida Tereza Cristina, no Bairro Tirol, Região do Barreiro

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
15/10/2025 09:03

compartilhe

SIGA
x
Acidente entre veículo e motocicleta aconteceu no Barreiro, em BH
Acidente entre veículo e motocicleta aconteceu no Barreiro, em BH crédito: CBMMG/Reprodução

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (15/10), no Bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Tereza Cristina, próximo à construção de um novo Supermercado BH.

 

Leia Mais

A motociclista, de 40 anos, apresentava dores no quadril e no joelho, mas estava consciente e orientada. Ela recebeu atendimento dos bombeiros no local.

Os veículos envolvidos foram uma motocicleta Yamaha Fazer preta e um Volkswagen Polo Sedan prata. As causas do acidente não foram esclarecidas, e ainda serão apuradas pela polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trânsito no local flui normalmente e não há registro de congestionamento na via.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito barreiro bh carro minas-gerais motociclista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay