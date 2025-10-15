Motociclista fica ferida em batida com carro em BH
Acidente ocorreu na Avenida Tereza Cristina, no Bairro Tirol, Região do Barreiro
compartilheSIGA
Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher ferida na manhã desta quarta-feira (15/10), no Bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na Avenida Tereza Cristina, próximo à construção de um novo Supermercado BH.
Leia Mais
A motociclista, de 40 anos, apresentava dores no quadril e no joelho, mas estava consciente e orientada. Ela recebeu atendimento dos bombeiros no local.
Os veículos envolvidos foram uma motocicleta Yamaha Fazer preta e um Volkswagen Polo Sedan prata. As causas do acidente não foram esclarecidas, e ainda serão apuradas pela polícia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O trânsito no local flui normalmente e não há registro de congestionamento na via.