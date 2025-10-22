Depois de 12 dias internado, morre pedestre atropelado por idoso de 91 anos

Um idoso de 70 anos, vítima de atropelamento, morreu nesta terça-feira (21/10) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, doze dias após ser atropelado por um carro.

O atropelamento aconteceu na Avenida Deputado José Marcus Cherem, na tarde do dia 9 de outubro. O acidente foi flagrado por câmera de segurança.

O motorista de uma VW Parati prata, de 91 anos, relatou para a Polícia Militar (PM) que o homem apareceu na via, de repente, e mesmo freando não conseguiu impedir o impacto.

A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e no tórax.

O motorista permaneceu no local e aguardou os trabalhos da perícia da Polícia Civil (PCMG), ainda conforme a PM.