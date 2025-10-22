Depois de 12 dias internado, morre pedestre atropelado por idoso de 91 anos
O atropelamento foi flagrado por câmera de segurança, em movimentada avenida de Uberaba, no Triângulo Mineiro
compartilheSIGA
Um idoso de 70 anos, vítima de atropelamento, morreu nesta terça-feira (21/10) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, doze dias após ser atropelado por um carro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
O atropelamento aconteceu na Avenida Deputado José Marcus Cherem, na tarde do dia 9 de outubro. O acidente foi flagrado por câmera de segurança.
- Presos irmãos suspeitos de assassinar professor em Uberlândia
- SES descarta intoxicação por metanol como causa de morte no Sul de Minas
- BH: homem executado em academia pode ter matado outro em posto de gasolina
O motorista de uma VW Parati prata, de 91 anos, relatou para a Polícia Militar (PM) que o homem apareceu na via, de repente, e mesmo freando não conseguiu impedir o impacto.
A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e no tórax.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O motorista permaneceu no local e aguardou os trabalhos da perícia da Polícia Civil (PCMG), ainda conforme a PM.