Assine
overlay
Início Gerais
FATALIDADE

Depois de 12 dias internado, morre pedestre atropelado por idoso de 91 anos

O atropelamento foi flagrado por câmera de segurança, em movimentada avenida de Uberaba, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
22/10/2025 16:28

compartilhe

SIGA
x
Morre pedestre atropelado por idoso de 91 anos após 12 dias internado
Morre pedestre atropelado por idoso de 91 anos após 12 dias internado crédito: PMMG/DivulgaÃ§Ã£o

Um idoso de 70 anos, vítima de atropelamento, morreu nesta terça-feira (21/10) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, doze dias após ser atropelado por um carro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O atropelamento aconteceu na Avenida Deputado José Marcus Cherem, na tarde do dia 9 de outubro. O acidente foi flagrado por câmera de segurança.

O motorista de uma VW Parati prata, de 91 anos, relatou para a Polícia Militar (PM) que o homem apareceu na via, de repente, e mesmo freando não conseguiu impedir o impacto.

A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e no tórax.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista permaneceu no local e aguardou os trabalhos da perícia da Polícia Civil (PCMG), ainda conforme a PM.

Tópicos relacionados:

atropelamento minas-gerais uberaba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay