'Jovem e com futuro, dói no coração da gente'; diz tia de PM morto em BH
Tia do cabo Vinícius Castro de Lima relatou que o sobrinho iria viajar com os pais para o Nordeste nesta semana
O velório do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Vinícius Castro de Lima, contou com a presença de amigos e familiares que teceram elogios à vítima. O policial foi assassinado durante um assalto a uma concessionária de veículos, no Barreiro, em BH, na terça-feira (21/10). O corpo será sepultado nesta quarta (22), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da cidade.
Em entrevista ao Estado de Minas, a tia do militar, Cleuza Gomes lamentou a perda e homenageou em palavras. "Era um menino feliz. Amava as pessoas, compreendia as pessoas. Ele tinha assim um relacionamento bom com a humanidade", elogiou a parente, que o descreveu ainda como "ser iluminado".
Ela afirmou que o policial foi um filho e um sobrinho especial para a família. "Tudo o que você possa imaginar de bom, se chama Vinícius. E dói no coração da gente. Jovem e com futuro", lamentou a tia.
Creuza ainda destacou que a vítima iria viajar com os pais nesta semana, e já estava com passagem comprada para o Nordeste.
A tia também relatou que, no dia anterior ao crime, Vinícius acabara de voltar de uma viagem ao Rio de Janeiro. "Ontem, ele foi nessa agência e aconteceu o que aconteceu. Deus quis. Deus escolhe os bons", concluiu.