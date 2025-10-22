Assine
COMOÇÃO

'Jovem e com futuro, dói no coração da gente'; diz tia de PM morto em BH

Tia do cabo Vinícius Castro de Lima relatou que o sobrinho iria viajar com os pais para o Nordeste nesta semana

Clara Mariz
Ana Luiza Soares
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
22/10/2025 16:48

Velório do cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, no Cemitério da Colina
O velório do cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Vinícius Castro de Lima, contou com a presença de amigos e familiares que teceram elogios à vítima. O policial foi assassinado durante um assalto a uma concessionária de veículos, no Barreiro, em BH, na terça-feira (21/10). O corpo será sepultado nesta quarta (22), no Cemitério Parque da Colina, na Região Oeste da cidade.

Em entrevista ao Estado de Minas, a tia do militar, Cleuza Gomes lamentou a perda e homenageou em palavras. "Era um menino feliz. Amava as pessoas,  compreendia as pessoas. Ele tinha assim um relacionamento bom com a humanidade", elogiou a parente, que o descreveu ainda como "ser iluminado".

Ela afirmou que o policial foi um filho e um sobrinho especial para a família. "Tudo o que você possa imaginar de bom, se chama Vinícius. E dói no coração da gente. Jovem e com futuro", lamentou a tia. 

Creuza ainda destacou que a vítima iria viajar com os pais nesta semana, e já estava com passagem comprada para o Nordeste.

A tia também relatou que, no dia anterior ao crime, Vinícius acabara de voltar de uma viagem ao Rio de Janeiro. "Ontem, ele foi nessa agência e aconteceu o que aconteceu. Deus quis. Deus escolhe os bons", concluiu.

