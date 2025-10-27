Assine
PRESÍDIOS

Escâner flagra visitantes tentando levar drogas a presídios

Flagrantes foram registrados na Penitenciária Nélson Hungria e no Presídio de Patrocínio

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
27/10/2025 14:56

Droga apreendida na Nélson Hugria e que estava colada em corpo de visitante
Droga apreendida na Nélson Hugria e que estava colada em corpo de visitante crédito: Sejusp

O fim de semana foi agitado em dois presídios mineiros com apreensões de drogas e prisão de visitantes por tentativa de repassar entorpecentes a internos.

Na Penitenciária Nélson Hungria, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, policiais penais  impediram a entrada de maconha que estavam com um visitante na manhã de domingo (26/10).

Durante a revista, com escâner corporal, foi constatada uma imagem suspeita. O procedimento foi repetido e a imagem mostrava embrulhos, pequenos, espalhados pelo corpo do homem.

O visitante, ao ser questionado, confessou que portava maconha, que estava colada em seu corpo. Ele entregou os quatro invólucros contendo 266 gramas de maconha, e dois maços de papel de seda, num total de 66 unidades.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele não disse para quem seria entregue a droga, mas contou que receberia R$ 3 mil para entregá-la.

A direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar a ocorrência. O homem teve seu cadastro como visitante suspenso.

Alto Paranaíba

Caso semelhante ocorreu na Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio (MG), Alto Paranaíba, no sábado (25/10). Cinco mulheres foram flagradas com celulares e drogas que seriam entregues a presos.

Os flagrantes ocorreram no momento em que as mulheres chegaram para visitar presos. Novamente a droga e os celulares foram flagrados pelo sistema de escâner corporal.

No total, foram apreendidos três minicelulares, um carregador, três invólucros contendo maconha, além de porções de fumo e papéis para confecção de cigarros.

Das cinco mulheres, duas estavam com crianças de colo, e o Conselho Tutelar local foi acionado.

As drogas, o material apreendido e as mulheres foram levadas à Delegacia de Polícia Civil. Administrativamente, a direção da penitenciária instaurou um procedimento interno para apurar as ocorrências. As mulheres tiveram seus cadastros como visitantes suspensos.

