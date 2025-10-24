Maconha apreendida em acidente na BR-251 é incinerada pela Polícia Federal
Cerca de duas toneladas do entorpecente foram encaminhadas a uma siderúrgica em Montes Claros. Motorista do caminhão que transportava as drogas ficou ferido
Cerca de duas toneladas de maconha foram incineradas pela Polícia Federal em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na manhã desta sexta-feira (24/10). O produto estava em um caminhão envolvido em um acidente de trânsito na BR-251, no último sábado (18/10).
O acidente aconteceu na altura do município de Fruta de Leite (MG), também na Região Norte do estado. O veículo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Recife, em Pernambuco, quando colidiu de frente com um outro caminhão, que transportava uvas.
Após a apreensão, a PF encaminhou os entorpecentes para uma usina siderúrgica da região, onde foi incinerado em um alto-forno. De acordo com a corporação, a ação contou com o apoio de militares do 55º Batalhão de Infantaria do Exército e a presença de representantes do Ministério Público de Minas Gerais e da Vigilância Sanitária.
“A iniciativa reforça o compromisso permanente da Polícia Federal e das demais instituições envolvidas no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, contribuindo para a proteção da sociedade”, informou a Polícia Federal.
Após a batida, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido com ferimentos pelo corpo e encaminhado a um hospital da região.