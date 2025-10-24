Maconha apreendida em acidente na BR-251 é incinerada pela Polícia Federal

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Cerca de duas toneladas de maconha foram incineradas pela Polícia Federal em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na manhã desta sexta-feira (24/10). O produto estava em um caminhão envolvido em um acidente de trânsito na BR-251, no último sábado (18/10).

O acidente aconteceu na altura do município de Fruta de Leite (MG), também na Região Norte do estado. O veículo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Recife, em Pernambuco, quando colidiu de frente com um outro caminhão, que transportava uvas.

Após a apreensão, a PF encaminhou os entorpecentes para uma usina siderúrgica da região, onde foi incinerado em um alto-forno. De acordo com a corporação, a ação contou com o apoio de militares do 55º Batalhão de Infantaria do Exército e a presença de representantes do Ministério Público de Minas Gerais e da Vigilância Sanitária.

“A iniciativa reforça o compromisso permanente da Polícia Federal e das demais instituições envolvidas no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, contribuindo para a proteção da sociedade”, informou a Polícia Federal.

Após a batida, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido com ferimentos pelo corpo e encaminhado a um hospital da região.