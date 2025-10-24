Assine
overlay
Início Gerais
VIROU FUMAÇA

Maconha apreendida em acidente na BR-251 é incinerada pela Polícia Federal

Cerca de duas toneladas do entorpecente foram encaminhadas a uma siderúrgica em Montes Claros. Motorista do caminhão que transportava as drogas ficou ferido

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
24/10/2025 17:01

compartilhe

SIGA
x
Barras de maconha sendo retiradas de caminhão por soldado do exército
Veículo que transportava maconha saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Recife, em Pernambuco, quando colidiu de frente com um outro caminhão crédito: PF / Divulgação

Cerca de duas toneladas de maconha foram incineradas pela Polícia Federal em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na manhã desta sexta-feira (24/10). O produto estava em um caminhão envolvido em um acidente de trânsito na BR-251, no último sábado (18/10). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente aconteceu na altura do município de Fruta de Leite (MG), também na Região Norte do estado. O veículo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Recife, em Pernambuco, quando colidiu de frente com um outro caminhão, que transportava uvas. 

Leia Mais

Após a apreensão, a PF encaminhou os entorpecentes para uma usina siderúrgica da região, onde foi incinerado em um alto-forno. De acordo com a corporação, a ação contou com o apoio de militares do 55º Batalhão de Infantaria do Exército e a presença de representantes do Ministério Público de Minas Gerais e da Vigilância Sanitária. 

“A iniciativa reforça o compromisso permanente da Polícia Federal e das demais instituições envolvidas no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade organizada, contribuindo para a proteção da sociedade”, informou a Polícia Federal. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a batida, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido com ferimentos pelo corpo e encaminhado a um hospital da região. 

Tópicos relacionados:

br-251 maconha policia-federal trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay