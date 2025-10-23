Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO DE DROGAS

Motociclista e garupa são presos por distribuir drogas em BH

Polícia Militar apreendeu maconha, "skunk", "crossbow", "ice", balanças e dinheiro; dupla foi abordada no Bairro Aparecida

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/10/2025 07:37

compartilhe

SIGA
x
Drogas apreendidas no Bairro Aparecida, em BH
Drogas apreendidas no Bairro Aparecida, em BH crédito: PMMG/Divulgação

Dois homens, de 19 e 24 anos, foram presos com grande quantidade de drogas na noite dessa quarta-feira (22/10), no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o tenente Luís Alberto, da Polícia Militar (PM), a apreensão ocorreu depois de uma ronda de rotina em um ponto de tráfico no Bairro Tupi, Região Norte da capital. Durante a ação, os militares abordaram um motociclista e um passageiro em atitude suspeita.

Leia Mais

Na revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e dinheiro em espécie. Questionado, um dos suspeitos confessou o envolvimento com o tráfico e admitiu que distribuía entorpecentes em vários bairros de BH.

Com base nas informações, os militares se deslocaram até a residência do suspeito no Bairro Aparecida, onde localizaram o restante do material ilícito. No quarto do jovem, foram apreendidos diversos pacotes de maconha, além de porções de “crossbow”, “skunk” e “ice”, além de balanças de precisão, dinheiro e uma motocicleta usada para o transporte da droga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à 2ª Central Estadual de Plantão Digital do Estado, junto com todo o material apreendido.

Tópicos relacionados:

bh drogas minas-gerais pm preso presos trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay