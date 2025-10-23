Motociclista e garupa são presos por distribuir drogas em BH

Dois homens, de 19 e 24 anos, foram presos com grande quantidade de drogas na noite dessa quarta-feira (22/10), no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o tenente Luís Alberto, da Polícia Militar (PM), a apreensão ocorreu depois de uma ronda de rotina em um ponto de tráfico no Bairro Tupi, Região Norte da capital. Durante a ação, os militares abordaram um motociclista e um passageiro em atitude suspeita.

Na revista pessoal, foram encontradas porções de maconha e dinheiro em espécie. Questionado, um dos suspeitos confessou o envolvimento com o tráfico e admitiu que distribuía entorpecentes em vários bairros de BH.

Com base nas informações, os militares se deslocaram até a residência do suspeito no Bairro Aparecida, onde localizaram o restante do material ilícito. No quarto do jovem, foram apreendidos diversos pacotes de maconha, além de porções de “crossbow”, “skunk” e “ice”, além de balanças de precisão, dinheiro e uma motocicleta usada para o transporte da droga.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à 2ª Central Estadual de Plantão Digital do Estado, junto com todo o material apreendido.