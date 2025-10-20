Assine
overlay
Início Gerais
TRÁFICO

Dois menores são apreendidos por tráfico de drogas em BH

Denúncia anônima levou a PM a encontrar drogas e arma de fogo durante ocorrência na Vila Mariquinhas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/10/2025 06:23

compartilhe

SIGA
x
Drogas, munições e menores foram apreendidos em Belo Horizonte
Drogas, munições e menores foram apreendidos em Belo Horizonte crédito: PMMG/Divulgação

Dois adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas nesse domingo (19/10), na Vila Mariquinhas, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a equipe chegou ao local depois de uma denúncia anônima de moradores que relataram disparos de arma de fogo na comunidade.

Leia Mais

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, seis munições, 47 pinos de cocaína, uma pedra de crack e uma bucha de maconha.

Os menores foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh droga drogas menores trafico trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay