Dois menores são apreendidos por tráfico de drogas em BH

Dois adolescentes foram apreendidos por tráfico de drogas nesse domingo (19/10), na Vila Mariquinhas, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a equipe chegou ao local depois de uma denúncia anônima de moradores que relataram disparos de arma de fogo na comunidade.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, seis munições, 47 pinos de cocaína, uma pedra de crack e uma bucha de maconha.

Os menores foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH).

