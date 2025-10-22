Homem é preso com droga escondida no pneu do carro na BR-262

Um homem de 59 anos foi preso nessa terça-feira (21/10) por esconder 17 kg de Haxixe Ice Nug, um tipo concentrado da droga, dentro de um pneu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem ocorreu no km 354 da BR-262, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A apreensão aconteceu durante a fiscalização de rotina. O condutor de um Fiat Cronos Dri, com placa de Sete Lagoas (MG), demonstrou nervosismo e forneceu informações contraditórias sobre sua viagem.



Durante fiscalização dos equipamentos obrigatórios, foi possível verificar que o pneu estepe estava demasiadamente pesado. Quando questionado, o motorista declarou que transportava drogas no interior do pneu. Informou inicialmente que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte dos produtos ilícitos da cidade de Maringá (PR) até Belo Horizonte (MG).

Em um segundo momento mudou sua declaração afirmando ser o proprietário das drogas. Segundo o suspeito, ele pagou R$ 120 mil pelo Haxixe dos tipos Ice Nug, Ice Ment e Ice 73. Após cortarem o pneu estepe, os policiais encontraram 169 tabletes de substância Ice Nug embaladas em conjunto. A pesagem oficial indicou o total de 17 Kg de drogas.

As drogas e o motorista detido foram encaminhados para Central de Flagrantes em Betim (MG).

O que é o haxixe Ice Nug?

A droga Ice Nug é um tipo de haxixe concentrado, extraído a partir da resina da planta Cannabis, utilizando gelo e água gelada. Por ser um extrato concentrado, o Ice Nug tem tem efeitos mais intensos e potentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Geralmente, o Ice Nug é consumido misturado com outras substâncias, como tabaco, para facilitar a queima, já que não pode ser fumado puro em um cigarro comum. Devido à sua alta pureza e ao processo de produção, é considerado uma droga mais cara.