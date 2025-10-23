Operação desarticula quadrilha que movimentou R$ 80 milhões em drogas em MG

Uma das maiores organizações criminosas que atuava no estado foi desarticulada pelas polícias Civil de Minas e do Paraná na manhã desta quinta-feira (23/10). A operação ocorreu após dois anos de investigação iniciada na cidade de Araxá (MG), no Alto do Paranaíba. O grupo é acusado de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro, com movimentação financeira estimada em R$80 milhões.

Durante a ação simultânea envolvendo mais de 300 policiais civis, foram cumpridos 197 mandados de prisão em nove municípios mineiros - Araxá, Uberaba, Tapira, Frutal, Ibirité, Montes Claros, Uberlândia, Ituiutaba e Canápolis - e em Foz do Iguaçu (PR), além de busca e apreensão e bloqueio de contas bancárias.

Segundo a PC, até o momento, 29 pessoas foram presas e 25 veículos foram apreendidos, incluindo carros de luxo, além de duas armas de fogo, joias, dinheiro em espécie, centenas de aparelhos celulares, documentos e maquinário utilizado para embalar drogas.

De acordo com o delegado Vinícius Ramalho, responsável pela investigação, o grupo mantinha uma rede de empresas de fachada e fintechs para movimentar o dinheiro obtidos com o tráfico. “Identificamos transações que alcançam um montante de R$80 milhões no período de dois anos, com atuação que se estendia desde a tríplice fronteira até diversas regiões de Minas e do país”, destacou.

Ramalho destacou que a operação prendeu um dos maiores traficantes de cocaína de Minas. “A operação foi um sucesso e representa um golpe significativo contra o crime organizado. Esse resultado é fruto da integração entre as unidades da Polícia Civil e do apoio de toda a instituição”, afirmou o delegado.

O chefe do 5º Departamento de Polícia Civil em Uberaba, delegado Felipe Colombari, ressaltou a amplitude da operação e o empenho das equipes envolvidas. “Estamos atuando com mais de 300 policiais civis, em parceria com a Polícia Civil do Paraná, para desbaratar uma organização criminosa que, somente no último ano, prejudicou significativamente os cofres públicos”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos