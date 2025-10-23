MG: suspeito de duplo homicídio se entrega em Itambacuri

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O suspeito de um duplo homicídio em Itacarambi (MG), no Vale do Rio Doce, está preso na delegacia da cidade. Trata-se de Lucas Pessoa, que se entregou à Polícia Civil, e teria assassinado a tiros, na noite de domingo (19/10), Charles Alves dos Santos, de 38 anos, conhecido por “Charlim”, e Maria das Dores Alves Moreira, de 58 anos, a “Dasdores”.

Lucas era procurado desde a noite do crime. As polícias Civil e Militar fizeram buscas intensas. No entanto, um detalhe acabou fazendo com que o suspeito do crime se entregasse: a prisão de seu irmão, “Dudu”, nesta quarta-feira (22/10).

“Dudu”, segundo a Polícia Civil, teria ajudado o irmão a cometer o duplo homicídio. Os policiais conseguiram imagens de uma câmera de segurança, que mostram o momento em que “Dudu” levou o irmão até a Praça Três Pinheiros, também conhecida como Praça do Porrocha, onde ocorreram as duas mortes. Depois de cometer os crimes, Lucas fugiu numa motocicleta. O irmão deve ser indiciado como coautor do crime.

O crime

O crime ocorreu na noite de domingo (19/10), na Praça Três Pinheiros. No momento em que policiais militares chegaram à praça, encontraram o corpo de “Dasdores” caído. “Charlim”, segundo testemunhas, tinha sido socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Nossa Senhora dos Anjos.

Segundo uma testemunha, que conseguiu segurar e desarmar o suspeito, “Charlim” e o suspeito tiveram uma discussão na praça. Depois da briga, o suspeito foi até sua casa, pegou uma arma e retornou à praça.

Os policiais conseguiram o endereço do suspeito e lá conversaram com a mulher desse homem, que contou que ele tinha ido em casa pegar a arma. Ela tentou impedi-lo, tomando a chave da motocicleta, mas nesse momento, o companheiro, segundo ela, saltou a janela e seguiu à pé, no sentido da Praça Três Pinheiros.

“Charlim” estava com amigos, quando o suspeito chegou atirando. Ele acertou, também, “Dasdores”, que estava trabalhando. Ela não teve qualquer participação na confusão. Os dois corpos foram encaminhados para o IML de Teófilo Otoni.

