MG: homem e mulher são mortos em praça de Itambacuri

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem, que estava numa motocicleta, é procurado pelas polícias Civil e Militar, de Itambacuri, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, por ser o suspeito de um duplo homicídio. Ele seria o responsável pelo assassinato de Charles Alves dos Santos, de 38 anos, conhecido por “Charlim”, e Maria das Dores Alves Moreira, de 58 anos, a “Dasdores”.

O crime ocorreu na noite de domingo (19/10), na Praça Três Pinheiros. No momento em que policiais militares chegaram à praça, encontraram o corpo de “Dasdores” caído. “Charlim”, segundo testemunhas, tinha sido socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Nossa Senhora dos Anjos.

Segundo uma testemunha, que conseguiu segurar e desarmar o suspeito, “Charlim” e o suspeito tiveram uma discussão na praça. Depois da briga, o suspeito foi até sua casa, pegou uma arma e retornou à praça.

Os policiais conseguiram o endereço do suspeito e lá, conversaram com a mulher desse homem, que contou que ele tinha ido em casa pegar a arma. Ela tentou impedi-lo, tomando a chave da motocicleta, mas nesse momento, o companheiro, segundo ela, saltou a janela e seguiu à pé, no sentido da Praça Três Pinheiros.

“Charlim” estava com amigos, quando o suspeito chegou atirando. Ele acertou, também, “Dasdores”, que estava trabalhando. Ela não teve qualquer participação na confusão. Os dois corpos foram encaminhados para o IML de Teófilo Otoni.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia