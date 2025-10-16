Dois foragidos da Justiça são presos em Confins entre os deportados dos EUA

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois brasileiros procurados pela Interpol, que foram deportados dos dos Estados Unidos, foram presos na noite dessa quarta-feira (15/10), ao desembarcarem no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Eles estavam no 26º voo de deportados do país que, no total, trouxe de volta ao Brasil 71 passageiros, sendo 62 homens e nove mulheres.

Os dois presos tinham mandados de prisão em aberto. Um é mineiro e foi condenado pelo crime de homicídio ocorrido em 2016 na cidade de Inhapim (MG), no Vale do Rio Doce. Ele foi preso nos EUA em 28 de maio deste ano, poucos meses depois que a Promotoria de Justiça de Inhapim tinha incluído o nome do homem na Difusão Vermelha, o programa da Interpol para criminosos foragidos em todo o mundo.

O foragido foi condenado em 31 de março deste ano a 25 anos e 11 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio duplamente qualificado, em coautoria de outro réu. Ambos foram responsáveis pela morte de um homem em 20 de outubro de 2016, no Córrego dos Elias, zona rural de Inhapim.

O crime foi cometido com a invasão da casa da vítima pelos dois assassinos, sendo que o alvo estava acompanhado da esposa grávida e familiares. Os dois invasores simularam um assalto, isolaram a vítima e a mataram com quatro tiros.

Segundo apurado pela Polícia Civil, o crime foi contratado por um homem que tinha desentendimentos anteriores com a vítima, motivados por ciúmes da mulher do homem morto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo preso

O outro segundo preso é natural do Paraná e tem mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, com vários crimes cometidos, no período entre julho de 2015 e janeiro de 2020. Umas das vítimas era enteada do foragido que foi abusada dos 7 aos 11 anos de idade.

Os dois homens foram levados para a realização de exames de corpo de delito e, em seguida, foram encaminhados para o sistema prisional.