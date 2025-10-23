Grande BH: morre comerciante que sofreu tentativa de homicídio em Sabará

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Morreu nessa quarta-feira (22/10) o comerciante Álvaro Martins, de 40 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio em um bar e distribuidora, no Bairro Alvorada, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima era proprietária do estabelecimento e estava internada no Hospital João XXIII desde o dia do crime, em 11 de outubro.

Nas redes sociais, familiares postaram uma nota de pesar no perfil da vítima com a seguinte mensagem. "É com profundo pesar que recebemos a notícia de falecimento de Álvaro Martins. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e consolo", diz o post.



A tentativa de homicídio também feriu um outro homem, de 27 anos. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), dois homens encapuzados chegaram ao local em um Renault Logan prata, desceram do veículo e foram em direção ao bar, atirando várias vezes contra a vítima.

“Nego”, como era apelidado, levou seis tiros, um nas costas, dois na coxa esquerda, um na axila direita, um no joelho esquerdo e um no nariz, de raspão. Na época, ele foi levado para o Hospital João XXIII, em estado grave. A segunda vítima é um funcionário do estabelecimento, que foi atingido por dois tiros, na panturrilha e nas nádegas. Ele está fora de perigo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



De acordo com as informações colhidas no local do crime, “Nego” é do Rio de Janeiro e teria cumprido pena lá. A identidade dos autores do crime e a real motivação serão investigadas pela Polícia Civil.