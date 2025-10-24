Polícia Civil faz operação em Nova Lima e prende dois traficantes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil realiza, na manhã desta sexta-feira (24/10), em Nova Lima (MG), uma operação contra o tráfico de drogas. A ação teve início às 5h e de imediato, duas pessoas foram presas.

No total, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão, a maioria no Bairro Cruzeiro.

Segundo informações policiais, o foco é o combate na região central da cidade. A investigação sobre o tráfico de drogas acontece já há algum tempo e está sendo agora intensificada.

Para realizar a operação desta sexta-feira, a Polícia Civil contou com apoio do Esquilo, helicóptero da corporação que sobrevoou a área central de Nova Lima e também os locais onde foram cumpridos os mandados de busca e apreensão.