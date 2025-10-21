Operação Hércules X combates facções na Zona da Mata

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Gaeco e Polícia Penal deflagraram na manhã desta terça-feira (21/10) a “Operação Hércules X”, que tem como objetivo apurar e reprimir o avanço de facções ligadas ao Comando Vermelho na Zona da Mata mineira.

Um total de 58 mandados judiciais estão sendo cumpridos no estado, em cinco municípios da Zona da Mata, Visconde do Rio Branco, Juiz de Fora, Ubá, Viçosa e Rodeiro, além de mandados no Rio de Janeiro.

Do total de mandados, 19 são de prisão temporária; cinco mandados de internação de adolescentes; representados pela prática de atos infracionais contra a vida e tortura e por integrarem o tribunal do crime do grupo; 32 mandados de busca e apreensão; e dois mandados de indisponibilidade de bens imóveis.

Até o momento, 20 pessoas já foram presas, sendo apreendidos 15 veículos, dispositivos eletrônicos, balanças de precisão, drogas, munições e outros materiais de interesse às investigações.

A Justiça determinou que todos os veículos e valores em dinheiro pertencentes ou utilizados para fins criminosos fossem apreendidos.

Investigações apontam que faccionados detidos em presídios do Rio de Janeiro vêm coordenando a expansão da facção carioca em Minas Gerais, inclusive com a criação de tribunais do crime na região da Zona da Mata, responsáveis por aplicar castigos corporais àqueles que, de alguma maneira, desrespeitam as regras impostas pelo crime organizado.

Da operação desta terça-feira participam os Gaecos de Minas Gerais e do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 100 policiais militares, policiais penais, servidores e membros do Ministério Público de Minas Gerais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

