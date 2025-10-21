Assine
PRISÃO

"BK": Preso líder de facção criminosa do Aglomerado da Serra

Criminoso foi preso em luxuosa casa de três andares na favela de BH

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/10/2025 11:36

Armas, um rádio comunicados e celulares apreendidos em pode de crédito: Leandro Coury/EM/D. A. Press

“Boca BK”, ou simplesmente BK, segundo a polícia, é um dos maiores traficantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Líder da gangue Del Rey Bala conhecida também como DRB, ele foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21/10), na casa dele, no Aglomerado da Serra - uma mansão de três andares, que ostenta luxo.

A prisão ocorreu em decorrência de um mandado de busca, apreensão e prisão, emitido pela Justiça. “BK” responde por vários crimes, sendo dois de homicídio, além de tráfico de drogas e porte ilegal de drogas.

Uma equipe de 10 policiais militares foi designada para a missão de prender “BK”, comandada pelo tenente Siqueira. “Nós já vínhamos monitorando o nosso alvo. Estávamos aguardando a ordem judicial. Dessa forma, chegamos à casa, que foi cercada, por volta de 6h30. Em duas horas, cumprimos nossa missão”. 

Os policiais bateram no portão da casa, que foi aberto pela mulher de “BK”, segundo o tenente. Logo, ele desceu, armado, com o revólver, uma PT .40. "Ao ver a gente, ele saiu correndo e subiu para o terceiro andar da casa. De lá, jogou a arma no telhado de uma casa ao lado. Nós recuperamos essa arma”.

Depois de prender BK, os policiais revistaram a casa e encontraram um fuzil 556, que foi apreendido. “Estamos ainda na casa, procurando por mais armas, pois existem suspeitas nesse sentido”, diz o tenente. 

No passado

O policial explica que já há algum tempo que BK estava na mira. Segundo ele, os moradores do Aglomerado da Serra são constantemente ameaçados por membros da DRB, que é chefiada por BK.

“Vários tiroteios foram registrados no Aglomerado, isso, porque existe uma disputa, hoje, entre a Del Rey Bala de “cima”, com a Del Rey Bala “de baixo”, conta o policial.

Vários cartuchos de balas, em especial de calibre 556 e .40, já tinham sido encontrados. “Agora, encontramos as armas, que serão encaminhadas para exames de laboratório”, diz o tenente. 

A PM tem também vídeos de redes sociais de membros da DRB ostentando armas e ameaçando moradores e a população de modo geral.

Preso, BK foi levado para o Deplan da Polícia Civil, na Rua Pouso Alegre, Bairro Floresta, e de lá deve seguir para o Ceresp Gameleira.

