ENGANAÇÃO

Homem é preso por vender carteiras de motorista falsas em cidade de Minas

Estelionatário de 68 anos cobrava R$ 2 mil pelas CNHs e já tinha várias vítimas. Homem tem passagem pelo o mesmo tipo de crime

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/10/2025 08:09

CNH
O homem foi preso por vender carteiras de motorista falsas em Minas crédito: Freepik/Reprodução

Um homem de 68 anos foi preso por estelionato nessa quinta-feira (16/10). Ele é suspeito de vender Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) falsas em Cláudio (MG), no Centro-Oeste do estado.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o idoso cobrava R$ 2 mil para a "retirada" da habilitação. Pelo menos três vítimas foram identificadas até o momento.

 

O golpe foi descoberto depois que os militares foram informados de que um homem havia sido agredido na zona rural de Cláudio, ao tentar aplicar a fraude. De posse das características do suspeito, os policiais iniciaram rastreamentos e, pouco tempo depois, o próprio homem compareceu ao Pelotão da PM, acompanhado de duas vítimas que buscavam esclarecimentos sobre o golpe.

Durante o depoimento, o suspeito confessou que, há cerca de um ano e meio, vinha oferecendo as falsas habilitações, cobrando R$ 2 mil, recolhendo fotos 3x4, comprovantes de residência e o dinheiro das vítimas, mas nunca chegou a entregar os documentos.

Com o homem, os policiais encontraram 12 cartões bancários, 19 folhas de cheque, dois celulares, 72 fotos 3x4, diversas cópias de contas de luz e água e um extrato bancário com múltiplas transações suspeitas. Enquanto a ocorrência ainda era registrada, outra vítima compareceu ao quartel e confirmou ter caído no mesmo golpe.

O idoso foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a PM, ele já possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime.

